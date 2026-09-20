Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và khai thác dữ liệu đo đếm từ xa

Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tọa đàm: Nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và khai thác dữ liệu đo xa trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Phát biểu đề dẫn, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC Bùi Trung Kiên cho biết, công tác quản lý, vận hành và khai thác dữ liệu đo xa trong công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng hiện nay của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện tốt. Công tác vận hành, truyền - nhận, khai thác dữ liệu đo đếm từ xa đang phục vụ khách hàng ổn định, an toàn, liên tục và nhanh chóng.

Tuy nhiên, theo ông Bùi Trung Kiên, trong quá trình khai thác vận hành, một số đơn vị vẫn còn gặp khó khăn vướng mắc cần phải được tháo gỡ để thực hiện công tác tốt hơn.

Thông qua buổi tọa đàm, lãnh đạo EVNHCMC mong muốn các đơn vị cùng nhau chia sẽ những cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng và nêu lên những khó khăn, vướng mắc để cùng nhau tìm hướng tháo gỡ.

Theo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty đã xây dựng hoàn thành ứng dụng quản lý hệ thống đo xa trên bản GIS để giám sát được tình trạng hoạt của các công tơ đo xa, quản lý khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà trên nền bản đồ GIS một cách trực quan sinh động.

Đồng thời, giúp cho người quản lý vận hành xác định nhanh nguyên nhân, vị trí, khu vực công tơ bị sự cố để phân công kiểm tra, xử lý ngoài hiện trường một cách hợp lý, nhanh chóng và hiệu quả.

Ghi nhận tại địa bàn Công ty Điện lực Gia Định hiện đang sử dụng 2 loại công nghệ thu thập dữ liệu đo đếm từ xa là PLC và RF. Trong quá trình vận hành đơn vị đã phát hiện một số nguyên nhân dẫn đến nhiễu đường truyền PLC phát sinh từ thiết bị sử dụng điện của khách hàng.

Để xử lý, Công ty Điện lực Gia Định đã khoanh vùng nghi ngờ nguồn gây nhiễu và ưu tiên kiểm tra xử lý nhiễu bằng các hình thức như sử dụng chương trình Gis vận hành điểm đo để đánh giá vị trí nhiễu; thực hiện kiểm tra nguồn gây nhiễu bằng cách đo độ nhiễu trước và sau khi Off CB.

Trong khi đó, tại Công ty Điện lực Hóc Môn, tình trạng thiết bị mất kết nối đôi lúc vẫn xẩy ra do nhiều nguyên nhân như do Modem phải vận hành liên tục trong thời gian dài, một số thiết bị có thể phát sinh tình trạng treo, dẫn đến mất kết nối; nguồn cấp có thể bị ảnh hưởng; hư hỏng dây kết nối Modem - công tơ; SIM hoặc khe SIM có vấn đề; nước xâm nhập…

Để khắc phục, Công ty Điện lực Hóc Môn đã thực hiện theo nguyên tắc: "Kiểm tra đúng nguyên nhân - xử lý tại chỗ - chỉ thay thế khi xác định thiết bị thực sự hư hỏng" theo thứ tự từng bước.

Còn tại Công ty Điện lực Bình Chánh, trong phương pháp kiểm tra, đối soát dữ liệu đo xa khi khai thác chương trình MDIS đối với những hệ thống đo đếm thu thập qua Modult thường gặp lỗi "Cảnh báo vận hành tổng hợp".

Để xử lý, đơn vị đã thành lập nhóm các chuyên viên từ các phòng đội thực hiện rà soát thủ công và phân tích biểu đồ vận hành các trạm khách hàng, trạm chuyên dùng, các khách hàng lớn có gắn Modult, trong đó chú ý các vấn đề như lỗi mất dòng, mất áp, sụt áp; lỗi không tổng hợp được công suất; lỗi đấu ngược cực tính; lỗi đấu sai sơ đồ đấu dây (dòng này - áp kia); lỗi dòng điện đo không đủ… để có giải pháp khắc phục.

Kết luận tổng kết buổi tọa đàm, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC Bùi Trung Kiên nhấn mạnh, buổi tọa đàm đã đạt được kết quả như mong muốn là các đơn vị đã nêu rõ được các khó khăn, vướng mắc đang gặp phải trong quá trình khai thác, vận hành hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa. Qua đây, lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, các Ban chức năng thấy được thực trạng và sẽ có hướng giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cũng đánh giá cao các giải pháp, sáng kiến trong việc xử lý tại chổ các lỗi xẩy ra trong quá trình vận hành và yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, nhân rộng để xử lý các tình huống tương tự có thể xẩy ra trong phạm vi quản lý, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tốt nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất.