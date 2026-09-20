Ứng dụng phần mềm vận hành lưới điện từ xa, xử lý sự cố từ sớm

Xí nghiệp lưới điện cao thế Hà Tĩnh quản lý, vận hành 13 trạm biến áp 110kV có tổng công suất 689MVA và 19 đường dây 110kV với tổng chiều dài hơn 283 km. Trước đây, để quản lý, vận hành các thiết bị một trạm biến áp 110kV cần 10 - 15 cán bộ, nhân viên. Hiện nay, tại các trạm biến áp 110 kV đều có hệ thống máy tính chủ thu thập thông số vận hành của các thiết bị và kết nối về Trung tâm Điều khiển xa - Công ty Điện lực Hà Tĩnh qua phần mềm SCADA- SP5. Theo đó, các bất thường trên thiết bị được hệ thống cảnh báo kịp thời, giúp cán bộ kỹ thuật đưa ra phương án xử lý phù hợp.

Thông số vận hành của thiết bị tại các trạm biến áp 110 kV được kết nối về Trung tâm Điều khiển xa - Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Ông Hà Minh Đông - Giám đốc Xí nghiệp lưới điện cao thế Hà Tĩnh cho biết: “Nhờ phần mềm SCADA- SP5, việc quản lý, điều phối và thao tác trên lưới được thực hiện từ xa, góp phần hạn chế sai sót, nâng cao năng suất lao động và chất lượng cung cấp điện. Đơn vị đã hoàn thành chuyển đổi 13/13 trạm biến áp 110kV thành trạm biến áp không người trực. Cùng với phần mềm SCADA SP5, đơn vị còn sử dụng hệ thống giám sát hệ thống đo đếm các công tơ đầu nguồn từ xa trong các trạm biến áp 110kV; giúp theo dõi tình trạng vận hành của lưới, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường và hỗ trợ khoanh vùng, xử lý sự cố. Thời gian gần đây, một số sự cố do đứt chì máy biến áp tại các trạm biến áp 110 kV: Hà Tĩnh, Vũng Áng, Hồng Lĩnh… được hệ thống phát hiện, cảnh báo; xí nghiệp đã kịp thời khắc phục, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện”.

Không chỉ trên lưới điện 110 kV, chuyển đổi số đang được áp dụng rộng rãi trong quản lý, vận hành lưới điện phân phối tại các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Hà Tĩnh. Điện lực Hương Khê hiện quản lý 456 km đường dây trung thế, 812 km đường dây hạ thế và 312 trạm biến áp. Với khối lượng thiết bị lớn, việc quản lý bằng hồ sơ giấy và ghi chép thủ công mất rất nhiều thời gian và khó khăn khi cần tra cứu thông tin. Nhờ ứng dụng phần mềm quản lý vận hành thiết bị trên lưới (PMIS), mọi thông tin về máy biến áp, máy cắt, dao cách ly… được cập nhật, lưu trữ theo từng vị trí và quá trình vận hành. Cán bộ kỹ thuật có thể nhanh chóng tra cứu tình trạng mang tải, lịch sử vận hành và các thông tin liên quan của từng thiết bị.

Nhân viên Điện lực Hương Khê theo dõi các thông số vận hành lưới qua phần mềm.

Ông Lê Đức Thuần - Tổ trưởng Tổ Kế hoạch - Kỹ thuật - An toàn (Điện lực Hương Khê) cho hay: “Dữ liệu được cập nhật thường xuyên trên PMIS giúp đơn vị chủ động hơn trong theo dõi các thiết bị. Từ cơ sở dữ liệu trên phần mềm, chúng tôi tăng cường theo dõi, điều chỉnh chu kỳ kiểm tra, thử nghiệm, đồng thời xây dựng phương án bảo dưỡng, xử lý phù hợp. Khi xảy ra sự cố, việc nhanh chóng nắm được lịch sử và tình trạng của thiết bị cũng giúp xác định nguyên nhân, đưa ra phương án khắc phục hiệu quả hơn”.

Cũng theo ông Lê Đức Thuần, ngoài PMIS, Điện lực Hương Khê còn ứng dụng phần mềm quản lý máy biến áp, đặc biệt hữu ích với hệ thống thiết bị lớn, dàn trải trên các địa bàn miền núi. Thay vì phải kiểm tra thủ công từng máy biến áp, cán bộ kỹ thuật có thể theo dõi trên phần mềm các thông số về tình trạng vận hành, mức mang tải, độ lệch pha… để kịp thời đưa ra phương án xử lý. Từ dữ liệu này, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thực hiện cân đảo pha 260 máy biến áp, luân chuyển 56 máy, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nhất là trong những thời điểm phụ tải tăng cao do nắng nóng.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã ứng dụng hiệu quả nhiều phần mềm, tạo thuận lợi trong quản lý, vận hành lưới.

Thực tế cho thấy, chuyển đổi số tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh không dừng ở quản lý thiết bị. Nhiều phần mềm được ứng dụng vào các khâu khác nhau như: GIZ (định vị vị trí cột điện), HRMS (quản trị nhân lực), ĐOPHPHIC (quản lý công việc), ECP (quản lý an toàn)… Trong đó, số hóa công tác an toàn đang tạo ra thay đổi đáng kể trong cách kiểm soát công việc trên lưới.

Theo ông Trần Anh Hùng - Đội trưởng Đội Quản lý vận hành (Điện lực Thạch Hà): ECP là phần mềm hữu ích trong kiểm soát an toàn, nhất là trong điều kiện mưa bão như hiện nay. Trước khi thực hiện công việc, nhân viên phải chụp hình ảnh hiện trường và cập nhật lên hệ thống; khi các điều kiện an toàn được kiểm tra, công việc mới được phép triển khai. Qua đó, giúp cán bộ, công nhân nâng cao ý thức trong công việc dựa trên nguyên tắc “không an toàn là không lên lưới”.

Nhân viên Điện lực Thạch Hà thay thế máy biến áp.

Sự phát triển của ngành điện đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao về hiện đại hóa hạ tầng, khai thác dữ liệu hiệu quả và phục vụ khách hàng tốt hơn. Với định hướng “Doanh nghiệp số – Lưới điện số – Khách hàng số”, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số trong quá trình hoạt động. Cùng với lĩnh vực kỹ thuật, quản lý vận hành, các phần mềm còn được ứng dụng hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh như: ghi chỉ số điện năng, hóa đơn điện tử, theo dõi sản lượng điện năng…

Nhìn chung, số hóa đang giúp ngành điện Hà Tĩnh chuyển từ cách làm thủ công sang vận hành dựa trên dữ liệu. Đây là nền tảng để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm thời gian xử lý sự cố và đáp ứng tốt hơn yêu cầu vận hành lưới điện trong tình hình mới.