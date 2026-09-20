iPhone 18 Pro 256 GB có đủ dùng?

iPhone 18 Pro có tùy chọn bộ nhớ từ 256 GB đến 2 TB, tạo khoảng cách lớn về cả dung lượng lẫn giá bán giữa các phiên bản. Ảnh: Phương Lâm.

Apple tiếp tục giữ 256 GB làm dung lượng khởi điểm cho iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, nhưng lần đầu mở rộng tùy chọn tối đa lên 2 TB. Theo thông số của hãng, cả hai mẫu máy đều có 4 mức 256 GB, 512 GB, 1 TB và 2 TB.

Việc bổ sung bản 2 TB diễn ra trong bối cảnh iPhone Pro ngày càng được định vị như một thiết bị quay, chụp và xử lý nội dung chuyên sâu. Camera 48 MP, các chế độ quay video chất lượng cao và khả năng lưu nhiều nội dung trực tiếp trên máy khiến nhu cầu bộ nhớ có thể tăng nhanh hơn trước.

Tại Việt Nam, chênh lệch giữa bản 256 GB và 2 TB khá lớn. Theo Apple, iPhone 18 Pro 256 GB có giá từ 38,99 triệu đồng, trong khi bản 2 TB lên tới 77,99 triệu đồng, tức cao hơn 39 triệu đồng.

Với iPhone 18 Pro Max, mức giá tương ứng là 41,99 triệu đồng và 80,99 triệu đồng. Như vậy, riêng việc nâng dung lượng từ 256 GB lên 2 TB gần như làm giá máy tăng gấp đôi, cho thấy cấu hình cao nhất chủ yếu hướng tới nhóm người dùng có nhu cầu lưu trữ đặc thù thay vì số đông.

256 GB vẫn đủ với phần lớn người dùng

Với nhu cầu thông thường, 256 GB vẫn là mức tương đối thoải mái. Người dùng chủ yếu chụp ảnh, quay video ngắn, sử dụng mạng xã hội, nghe nhạc trực tuyến và cài một số trò chơi khó có thể lấp đầy bộ nhớ trong thời gian ngắn.

Ảnh và video cũng không nhất thiết phải tồn tại hoàn toàn trên thiết bị. iCloud Photos có thể đồng bộ thư viện lên đám mây và giữ các phiên bản có dung lượng nhỏ hơn trên iPhone khi cần tiết kiệm bộ nhớ. Các dịch vụ như Google Photos hay OneDrive cũng có vai trò tương tự.

Người không có nhu cầu quay phim, chụp ảnh quá nhiều hoặc ít chơi các game nặng có thể hài lòng với bản 256 GB. Ảnh: Phương Lâm.

Vấn đề xuất hiện khi iPhone được sử dụng như một thiết bị sản xuất nội dung. Ảnh độ phân giải cao, định dạng RAW và đặc biệt là video chất lượng cao có thể chiếm hàng chục tới cả trăm GB chỉ sau một buổi quay. Người thường xuyên tải phim, nhạc hoặc game dung lượng lớn để sử dụng ngoại tuyến cũng dễ gặp giới hạn sớm hơn.

Một số trò chơi trên smartphone hiện có thể chiếm hàng chục GB sau khi tải đầy đủ dữ liệu. Trong khi đó, dung lượng thực tế người dùng nhận được luôn thấp hơn con số 256 GB do hệ điều hành, dữ liệu hệ thống và ứng dụng đã chiếm một phần bộ nhớ.

Bộ nhớ 256 GB có thể nhanh chóng bị lấp đầy nếu người dùng lưu nhiều ảnh, video độ phân giải cao, game và dữ liệu ứng dụng trực tiếp trên iPhone. Ảnh: Reddit.

Vì vậy, bản 256 GB phù hợp nhất với người sử dụng iCloud hoặc thường xuyên chuyển ảnh, video sang máy tính. Với người có thói quen giữ toàn bộ dữ liệu nhiều năm trên điện thoại, 512 GB có thể tạo khoảng trống thoải mái hơn mà chưa phải trả mức giá của các phiên bản cao nhất.

Bản 2 TB hướng tới nhóm dùng iPhone như công cụ làm việc

Việc Apple đưa dung lượng 2 TB lên iPhone 18 Pro không có nghĩa đây sẽ trở thành lựa chọn phổ biến. Mức bộ nhớ này chủ yếu giải quyết nhu cầu của nhóm quay phim, nhiếp ảnh, sáng tạo nội dung hoặc thường xuyên làm việc với lượng dữ liệu lớn ngay trên điện thoại.

Trên iPhone 18 Pro, Apple tiếp tục phát triển mạnh khả năng quay chụp chuyên nghiệp. Máy có hệ thống ba camera 48 MP cùng các công cụ điều khiển hình ảnh và video chuyên sâu hơn.

Với nhóm này, bộ nhớ lớn mang lại một lợi ích thực tế: Giảm nhu cầu xóa hoặc chuyển dữ liệu giữa các buổi quay. Người dùng có thể giữ nhiều dự án, video gốc và tài nguyên chỉnh sửa trên máy trước khi sao lưu sang ổ cứng hoặc dịch vụ đám mây.

2 TB cũng có ý nghĩa với những người thường xuyên làm việc ở nơi kết nối Internet không ổn định. Thay vì phụ thuộc vào lưu trữ đám mây, họ có thể mang theo lượng lớn dữ liệu, video hoặc tài liệu ngoại tuyến.

Dung lượng 2 TB chủ yếu hướng tới người quay phim, chụp ảnh hoặc sáng tạo nội dung cần lưu lượng dữ liệu lớn trực tiếp trên iPhone. Ảnh: Phương Lâm.

Đổi lại, mức chi ban đầu tăng mạnh. Do đó, 2 TB nên được xem như cấu hình phục vụ một nhóm nhu cầu cụ thể hơn là mức dung lượng mà iPhone Pro đang buộc người dùng hướng tới.

Với phần lớn người mua, 256 GB vẫn đáp ứng tốt nếu có thói quen quản lý dữ liệu hợp lý. 512 GB hoặc 1 TB trở thành khoảng giữa dành cho người quay chụp nhiều nhưng chưa cần lưu cả kho nội dung trên điện thoại.

Việc Apple kéo dải dung lượng từ 256 GB lên 2 TB phản ánh hai cách sử dụng iPhone Pro ngày càng khác nhau: Một bên vẫn là smartphone cá nhân, trong khi bên còn lại đang tiến gần hơn tới một công cụ sản xuất nội dung chuyên nghiệp.

Đánh giá nhanh iPhone 18 Pro Max: Nâng cấp sâu ẩn dưới ngoại hình quen Apple tập trung vào phần cứng, củng cố trải nghiệm người dùng bằng chip 2 nm, pin lớn và tản nhiệt buồng hơi.