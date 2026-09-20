Đại học cần gắn nghiên cứu khoa học với những bài toán thực tiễn

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: UEH)

Từ năng lực hợp tác đã được tích lũy và những nhu cầu mới đang đặt ra từ thực tiễn, hội nghị mở ra một cách tiếp cận mới: Từ “Partnership” đến “Co-Creation”, từ hợp tác riêng lẻ đến kết nối đa phương, cùng xác định vấn đề, phát triển giải pháp và tạo ra giá trị, tác động bền vững.

Theo đó, UEH giới thiệu Hệ sinh thái Đồng sáng tạo giá trị vì tác động bền vững (UEH Value Co-Creation Ecosystem for Sustainable Impact), kết nối nhà trường-chính quyền/tổ chức công-doanh nghiệp-cộng đồng-môi trường tự nhiên.

Hệ sinh thái được cụ thể hóa qua năm hướng: Đồng phát triển học tập và năng lực thực tiễn; đồng nghiên cứu và chuyển giao tri thức; đồng phát triển tài năng; đồng phát triển giải pháp đổi mới; đồng đầu tư cho tương lai.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Hùng, Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: UEH)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Hùng, Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Co-Creation không phải một mô hình được lựa chọn theo xu hướng, mà là bước tiến từ chính hành trình phát triển của UEH trong 50 năm - một đại học luôn lắng nghe những thay đổi của xã hội và liên tục điều chỉnh năng lực để đáp ứng những thay đổi ấy.

Từ một đại học tập trung xây dựng năng lực đào tạo, UEH từng bước mở rộng nghiên cứu, tự chủ, quốc tế hóa, chuyển mình thành đại học đa ngành và bền vững. Và đến giai đoạn 2026-2030, UEH tiếp tục mở rộng từ kết nối cộng đồng sang kết nối đa bên và đồng sáng tạo giá trị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao tinh thần đồng sáng tạo, đồng kiến tạo mà UEH đã xác định trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030. Đó chính là cùng xác định vấn đề, cùng thiết kế giải pháp, cùng triển khai và cùng chịu trách nhiệm về kết quả.

Theo Phó Thủ tướng, đất nước đang rất cần các trường đại học tiên phong trong phát triển vấn đề, tự chủ để xử lý các giải pháp và mở đường cho những đại học tương lai rất hiệu quả, sáng tạo. Đó chính là cách để chúng ta thể hiện các nhiệm vụ của đất nước trong trí thức bằng phương pháp phát triển nguồn nhân lực cho các mục tiêu phát triển trong giai đoạn phát triển những vấn đề lớn.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: UEH)

Phó Thủ tướng đề nghị, UEH lựa chọn một số vấn đề lớn có nhu cầu thực tiễn và có địa chỉ ứng dụng rõ ràng để tập trung nghiên cứu và làm đến cùng. Hướng các hoạt động hợp tác nghiên cứu và tháo gỡ các điểm nghẽn, giải quyết những bài toán cụ thể của Thành phố Hồ Chí Minh, của các địa phương và của cả nước.

Đồng thời lưu ý, UEH không để hoạt động hợp tác mang tính hình thức, không mở rộng một cách dàn trải chạy theo số lượng mô hình theo chương trình đề tài hoặc các thỏa thuận hợp tác. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ vấn đề cần giải quyết, rõ sản phẩm đầu ra, rõ cơ quan sử dụng kết quả và hiệu quả dự kiến.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị cần xác định rõ lĩnh vực có thế mạnh, tập trung xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh liên ngành, tăng cường liên kết giữa các trường, các đơn vị nghiên cứu, các doanh nghiệp và đội ngũ chuyên gia; đánh giá hoạt động nghiên cứu không chỉ bằng số lượng đề tài, công bố khoa học mà phải coi trọng chất lượng của sản phẩm, khả năng chuyển giao, mức độ ứng dụng và tác động thực tế.

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: UEH)

Bộ Giáo dục và Đào tạo dựa trên các mô hình, cách làm phong phú của các trường đại học, khẩn trương hoàn thiện đề án thúc đẩy hiệu quả mô hình hợp tác nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp.

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan rà soát các quy định hiện hành, bảo đảm hình thành quy trình thông suốt từ bài toán thực tiễn, từ nhiệm vụ khoa học, lựa chọn các đơn vị thực hiện, bố trí nguồn lực, tổ chức nghiên cứu, tiếp nhận, ứng dụng và đánh giá kết quả.

Đồng thời, nghiên cứu đổi mới cơ chế đặt hàng theo hướng xuất phát từ vấn đề cần giải quyết và sản phẩm cần đạt được, tăng tính cạnh tranh, tăng tính công khai và cho phép huy động các nhóm nghiên cứu liên ngành, liên trường; hạn chế tình trạng nhiệm vụ khoa học được hình thành chủ yếu từ đề xuất của đơn vị nghiên cứu mà chưa có địa chỉ sử dụng rõ ràng.