Hướng tới thế vận hội nghề nghiệp WorldSkills 2026 Thượng Hải

Chỉ còn chưa đầy 72h trước khi WorldSkills Shanghai 2026 khai mạc, những công đoạn cuối cùng đang được hoàn tất tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc gia (NECC), Thượng Hải, sẵn sàng cho Kỳ thi tay nghề thế giới.

Các khu triển lãm rộng khoảng 300.000m², tương đương 50 sân bóng đá, đang được chuyển đổi thành 64 xưởng thi kỹ năng.

Từ bếp chuyên nghiệp, xưởng cắm hoa đến phòng thí nghiệm robot và khu vực vận hành thiết bị bay không người lái, mỗi không gian được trang bị công cụ, vật liệu và thiết bị phù hợp với từng nghề.

Trong 4 ngày diễn ra kỳ thi, khoảng 400.000 lượt khách dự kiến đến NECC để theo dõi các phần thi. Trong đó một số khu vực nghề nổi bật như sau

Tại khu thi nghề Floristry (nghề cắm hoa), các chuyên gia chuẩn bị từng dụng cụ và vật liệu để bảo đảm thí sinh có điều kiện thi đấu tương đương. Xưởng thi được thiết kế mô phỏng một cửa hàng hoa thực tế.

Một điểm mới là Flower Market Place, nơi thí sinh sẽ trực tiếp lựa chọn và mua hoa, cây cảnh cho bài thi. Theo Attila Boros, Quản lý cuộc thi nghề Floristry, nghề cắm hoa không chỉ đòi hỏi khả năng sáng tạo mà còn yêu cầu người thợ biết lựa chọn nguyên liệu, quản lý ngân sách và đưa ra quyết định phù hợp với ý tưởng.

WorldSkills Shanghai 2026 cũng lần đầu đưa vào 7 nghề mới: Công nghệ phục hình răng, Thiết kế truyền thông số tương tác, Công nghệ an ninh thông minh, Công nghệ phương tiện đường sắt, Bán hàng, Kiểm thử phần mềm và Hệ thống bay không người lái.

Đây cũng là lần đầu các xưởng thi dành cho 7 nghề này được thiết kế và xây dựng. WorldSkills International phối hợp với các đối tác toàn cầu để chuẩn bị thiết bị, hạ tầng và hỗ trợ kỹ thuật.

Song song với các khu thi, WorldSkills Conference 2026 sẵn sàng đón hơn 2.000 đại biểu, trong đó có 50 bộ trưởng từ nhiều quốc gia. Không gian hội nghị được thiết kế cho các phiên thảo luận toàn thể, thảo luận nhóm và kết nối đối tác.

Skills CoLab là một trong những điểm nhấn, tạo không gian để các thành viên và đối tác giới thiệu sáng kiến, chia sẻ thực tiễn và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

WorldSkills Shanghai 2026 Expo cũng đang được hoàn thiện với sự tham gia của các quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên, đối tác toàn cầu, nhà tài trợ và các hiệp hội ngành nghề.

Khu triển lãm mang đến nhiều hoạt động tương tác, trong đó có các gian hàng Try-a-Skill (Trải nghiệm 1 kỹ năng), cho phép khách tham quan trực tiếp trải nghiệm một số nghề.

Jane Stokie, Giám đốc các Kỳ thi kỹ năng của WorldSkills International cho biết, việc chuyển đổi một trung tâm triển lãm lớn thành 64 xưởng thi hiện đại đòi hỏi nhiều năm chuẩn bị và hàng nghìn giờ làm việc của hàng trăm người.

Theo bà, các khu thi không chỉ cần đáp ứng yêu cầu chuyên môn mà còn hướng tới trở thành không gian truyền cảm hứng, giúp hàng trăm nghìn khách tham quan hiểu rõ hơn về năng lực của những thí sinh trẻ và vai trò của kỹ năng đối với một tương lai an toàn, bền vững.