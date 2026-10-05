Elon Musk lại đổi tên SpaceXAI

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Reuters.

Tỷ phú Elon Musk đưa ra thông tin trên khi trả lời một người dùng mạng xã hội X về khả năng đổi tên SpaceXAI thành SpaceXSI.

“Đúng, chúng tôi sẽ thực hiện thay đổi đó”, ông viết trên mạng xã hội ngày 4/10, theo Reuters.

Tuy nhiên, tài khoản SpaceXAI trên X vẫn chưa được đổi tên tại thời điểm thông tin được công bố. Musk cũng không cung cấp thêm chi tiết, chưa cho biết thời điểm chính thức triển khai thương hiệu mới.

SpaceXAI cũng chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận về kế hoạch này.

Động thái của Musk diễn ra sau khi ông Trump đề cập đến cách gọi “super intelligence” (siêu trí tuệ) trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng trước.

“Từ thời điểm này, tất cả tài liệu của Mỹ, và hy vọng là của cả thế giới, sẽ thay đổi để sử dụng thuật ngữ chính xác hơn là ‘siêu’, thay vì ‘nhân tạo’. Vì vậy, đó là siêu trí tuệ”, ông Trump nói.

Trước đó, trong thông báo ngày 6/7, Elon Musk cho biết đổi tên xAI thành SpaceXAI, đồng thời nhấn mạnh tham vọng xây dựng các trung tâm dữ liệu AI ngoài không gian. Cùng với việc đổi thương hiệu, công ty cũng giới thiệu logo mới và cập nhật tên trên mạng xã hội X.

xAI là công ty AI do Musk thành lập vào tháng 7/2023, với tham vọng “hiểu bản chất thực sự của vũ trụ” và phát triển một giải pháp cạnh tranh với ChatGPT.

Musk đổi tên xAI thành SpaceXAI vào tháng 7. Ảnh: RGB.

Chỉ trong thời gian ngắn, startup này trở thành một trong những đối thủ đáng chú ý của OpenAI, Google DeepMind và Anthropic nhờ mô hình ngôn ngữ Grok cùng siêu máy tính Colossus, được sử dụng để huấn luyện các mô hình AI quy mô lớn.

Tuy nhiên, theo thời gian, Grok bị đánh giá là đang tụt lại phía sau một số đối thủ, đặc biệt về khả năng lập trình, theo Benzinga.

Tháng 2, SpaceX thâu tóm xAI. Một tháng sau, Musk thừa nhận xAI có thể phải “xây dựng lại từ đầu”.

Theo Business Insider, đợt đổi thương hiệu này diễn ra sau khi SpaceX có màn IPO đình đám vào tháng trước. Công ty công nghệ hàng không vũ trụ được cho là đã huy động 75 tỷ USD, qua đó đạt mức định giá khoảng 1.770 tỷ USD và đưa Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên thế giới.

Việc sáp nhập xAI vào SpaceX gắn với tham vọng lớn hơn của Musk: đưa các trung tâm dữ liệu phục vụ AI ra ngoài không gian.

Musk cho rằng sự phát triển của AI hiện phụ thuộc vào những trung tâm dữ liệu mặt đất có quy mô ngày càng lớn, kéo theo nhu cầu khổng lồ về điện năng và hệ thống làm mát.

“Những tiến bộ hiện tại của AI phụ thuộc vào các trung tâm dữ liệu mặt đất quy mô lớn, đòi hỏi lượng điện năng và hệ thống làm mát khổng lồ”, Musk viết trên website SpaceX khi công bố kế hoạch.

Theo tỷ phú, nhu cầu điện năng toàn cầu của AI “đơn giản là không thể đáp ứng bằng các giải pháp trên mặt đất”, ngay cả trong ngắn hạn, nếu không muốn tiếp tục gây sức ép lên cộng đồng và môi trường.