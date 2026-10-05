Dat Bike được vinh danh nhờ công nghệ Sạc tích hợp trên xe máy điện

Công nghệ Sạc tích hợp (Integrated Charger) trên xe máy điện Dat Bike ERA đã nhận được đánh giá cao từ hội đồng thẩm định gồm các chuyên gia uy tín trong ngành, cùng hơn 48.000 lượt bình chọn từ người dùng, qua đó giúp Dat Bike giành chiến thắng tại hạng mục "Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh".

Dat Bike nhận giải “Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh” tại Better Choice Awards 2026.

Công nghệ này được phát triển nhằm giải quyết một trong những nhu cầu thực tế của người sử dụng xe máy điện là sự thuận tiện khi sạc. Thay vì phải mang theo bộ sạc rời, người dùng có thể kéo dây sạc được bố trí sẵn trên xe và kết nối trực tiếp với nguồn điện dân dụng 220V tại địa điểm phù hợp.

Theo Dat Bike, xe có thể sạc đầy trong khoảng 2 giờ 15 phút ở chế độ sạc nhanh và 3 giờ 30 phút ở chế độ tiêu chuẩn, cho quãng đường di chuyển khoảng 200 km. Tính năng Boost cho phép bổ sung khoảng 30 km quãng đường sau 15 phút sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển và bổ sung năng lượng trong thời gian ngắn.

Bên cạnh việc đơn giản hóa trải nghiệm sử dụng, công nghệ này còn giúp tinh gọn số lượng linh kiện điện tử, qua đó góp phần hạn chế phát sinh rác thải điện tử trong vòng đời sản phẩm, tác động tích cực tới môi trường. Dat Bike cũng là đơn vị tiên phong thương mại hóa công nghệ Sạc tích hợp trên xe máy điện hai bánh, với khoảng 20.000 đơn đặt hàng ERA tính đến nay.

Việc tích hợp hệ thống sạc giúp tinh gọn một số linh kiện nhựa, điện tử và loại bỏ các bộ phận chuyển động như quạt. Theo Dat Bike, điều này có thể góp phần giảm nguy cơ hao mòn, nhu cầu thay thế, bảo dưỡng và phát sinh rác thải điện tử trong vòng đời sản phẩm.

Điểm đáng chú ý của giải pháp nằm ở việc Dat Bike tích hợp mạch sạc trực tiếp bên trong cụm động cơ Side motor đặt bên hông xe. Theo doanh nghiệp, đây là giải pháp đã được nộp hồ sơ đăng ký sáng chế và vốn phổ biến hơn trên ô tô điện, trong khi chưa được ứng dụng rộng rãi trên xe máy điện hai bánh.

Đại diện Dat Bike cho biết, công nghệ Sạc tích hợp là kết quả của quá trình doanh nghiệp liên tục nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ qua các thế hệ sản phẩm. Từ những nền tảng được phát triển trên dòng xe Weaver và Quantum, doanh nghiệp tiếp tục tối ưu các hệ thống cốt lõi để đưa lên dòng xe ERA.

Ông Phạm Đức Nam Trung, Phó Tổng giám đốc Xe máy điện Dat Bike cho rằng, để thúc đẩy người dùng chuyển từ xe xăng sang xe điện, sản phẩm không chỉ cần đáp ứng yêu cầu về môi trường mà còn phải thuận tiện, bền bỉ và phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng.

Mạch sạc được Dat Bike tích hợp trực tiếp trong cụm động cơ Side motor bên hông xe

Theo ông, Dat Bike sẽ tiếp tục nghiên cứu công nghệ lõi, mở rộng hệ thống phân phối và dịch vụ sau bán hàng, hướng tới nâng cao trải nghiệm sử dụng xe máy điện và góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh.

Hạng mục "Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh" ghi nhận các giải pháp trong năng lượng sạch, giao thông xanh và những lĩnh vực có khả năng tạo tác động tích cực đến phát triển bền vững. Công nghệ Sạc tích hợp của Dat Bike nhận hơn 48.000 lượt bình chọn từ người dùng cùng đánh giá của hội đồng thẩm định.

Giải thưởng cũng ghi nhận hướng tiếp cận của Dat Bike trong việc làm chủ công nghệ, đầu tư R&D và phát triển các giải pháp xe máy điện dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế. Đây là định hướng Dat Bike sẽ tiếp tục theo đuổi trong quá trình hoàn thiện sản phẩm và công nghệ, hướng tới mang đến những trải nghiệm di chuyển thuận tiện, hiệu quả hơn cho cộng đồng.