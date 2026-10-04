CEO Nvidia nói AI không thể hủy diệt thế giới vào 2030

CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng kịch bản trí tuệ nhân tạo (AI) khiến thế giới chấm dứt vào năm 2030 là không có cơ sở. Trong cuộc phỏng vấn với CBS News, ông nói khả năng này là “0%”, đồng thời cho rằng những cảnh báo mang tính tận thế chưa dựa trên cơ sở khoa học đầy đủ.

CEO Nvidia Jensen Huang bác bỏ dự đoán AI sẽ khiến thế giới kết thúc vào năm 2030.

Phát biểu của Jensen Huang được đưa ra trong lúc giới công nghệ tranh luận về tốc độ phát triển AI. Trước đó, CEO Anthropic Dario Amodei kêu gọi các phòng thí nghiệm AI phối hợp xây dựng biện pháp an toàn và kiểm soát tốc độ phát triển các hệ thống tiên tiến. Sam Altman của OpenAI và Elon Musk cũng công khai ủng hộ một số đề xuất trong bài viết của Amodei.

Trái với quan điểm cần thận trọng hơn, Huang cho rằng các công ty nên tiếp tục phát triển AI nhanh, đồng thời tăng nguồn lực dành cho an toàn. Ông cũng nhấn mạnh các hệ thống AI cần được phát triển theo những tiêu chuẩn an toàn và có sự phối hợp giữa các quốc gia. Quan điểm này xuất hiện trong bối cảnh Nvidia đang hưởng lợi lớn từ nhu cầu chip phục vụ các mô hình AI.

Song song tranh luận về an toàn AI, Anthropic, OpenAI, SpaceXAI và Google đang đối mặt một vụ kiện chống độc quyền tại Tòa án Quận Bắc California. Đơn kiện do 4 người dùng trả phí khởi xướng, cáo buộc các công ty đã phối hợp để làm chậm tốc độ cải thiện những sản phẩm AI cạnh tranh, qua đó ảnh hưởng đến giá trị mà khách hàng nhận được từ các gói dịch vụ. Vụ kiện dựa trên Điều 1 Đạo luật Sherman, nhưng đây mới là các cáo buộc của nguyên đơn và chưa phải kết luận của tòa án.

Anthropic, OpenAI, Google và SpaceXAI bị người dùng kiện với cáo buộc phối hợp làm chậm tốc độ phát triển AI.

Tranh chấp tập trung vào ngày 12/9, khi Amodei công bố bài viết kêu gọi các phòng thí nghiệm AI phối hợp kiểm soát tốc độ phát triển. Một số lãnh đạo công nghệ sau đó công khai hưởng ứng, điều mà phía nguyên đơn cho rằng có thể cấu thành sự phối hợp hạn chế cạnh tranh. Bản thân Amodei cũng từng đề cập khả năng cần một cơ chế pháp lý hoặc miễn trừ chống độc quyền hẹp để các công ty có thể thảo luận về an toàn AI.

Trong khi đó, tranh luận về rủi ro AI vẫn tiếp tục. Một số nhà nghiên cứu cảnh báo về khả năng các hệ thống ngày càng tự chủ vượt khỏi cơ chế kiểm soát, trong khi Huang cho rằng những dự đoán về ngày tận thế vào năm 2030 không dựa trên cơ sở khoa học. Các diễn biến này cho thấy cuộc tranh luận hiện không chỉ xoay quanh khả năng công nghệ, mà còn liên quan đến cách các công ty cạnh tranh, phối hợp về an toàn và chịu trách nhiệm trước công chúng.