KN Industrial City tìm kiếm cơ hội hợp tác với doanh nghiệp phía Bắc

Chương trình nhằm tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp phía Bắc, giới thiệu định hướng phát triển của KNIC tại Đồng Nai và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất tiên tiến, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu.

Tập trung vào hạ tầng, năng lượng và logistics

Tại sự kiện, KNIC giới thiệu định hướng phát triển khu công nghiệp thế hệ mới dựa trên các yếu tố gồm hạ tầng đồng bộ, năng lượng, logistics và tiêu chuẩn ESG.

Trong đó, hạ tầng phục vụ sản xuất công nghệ cao được xác định là một trong những trọng tâm. Các vấn đề về mặt bằng, nhà xưởng, nguồn điện, nhân lực và tiến độ triển khai được trao đổi nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhà đầu tư.

Hơn 100 đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư, đơn vị tư vấn và đối tác tham dự KNIC Exclusive Gathering & Networking 2026 tại Hà Nội.

Theo KNIC, năng lượng cũng là yếu tố quan trọng đối với những ngành có nhu cầu sử dụng điện lớn, đặc biệt là trung tâm dữ liệu và các ngành sản xuất công nghệ cao. Do đó, việc chuẩn bị nguồn điện ngay từ giai đoạn quy hoạch được xem là một phần không thể tách rời của hạ tầng khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, lợi thế kết nối giao thông được đặt trong mối liên hệ với các tuyến cao tốc, sân bay quốc tế Long Thành và cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động logistics và chuỗi cung ứng.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc KN Holdings chia sẻ những góc nhìn thực tiễn về nhu cầu của nhà đầu tư cũng như yêu cầu vận hành đối với mô hình khu công nghiệp thế hệ mới.

KNIC Nam Long Thành hướng tới công nghệ cao

Tại Đồng Nai, KNIC đang phát triển hai dự án gồm KNIC Nam Long Thành và KNIC Đông Long Thành, với tổng quy mô khoảng 2.000 ha.

Trong đó, KNIC Nam Long Thành có quy mô 1.000 ha, định hướng thu hút các ngành bán dẫn, điện tử tiên tiến, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, tự động hóa, cơ khí chính xác và logistics thông minh.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc KN Holdings chia sẻ những góc nhìn thực tiễn về nhu cầu của nhà đầu tư cũng như yêu cầu vận hành đối với mô hình khu công nghiệp thế hệ mới..

Theo định hướng quy hoạch, dự án dự kiến bố trí 4 trạm biến áp 110 kV và 220 kV, với tổng công suất khoảng 800 MVA, có khả năng mở rộng lên tới 2,5 GW.

Dự án cũng có tiềm năng phát triển điện mặt trời mái nhà đến 600 MW, kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin BESS công suất 60 MW.

Bên cạnh hạ tầng sản xuất, KNIC Nam Long Thành được định hướng phát triển hệ sinh thái Work - Live - Learn, gồm cơ sở đào tạo nghề, khu lưu trú cho chuyên gia và người lao động cùng các dịch vụ hỗ trợ.

Mô hình này hướng tới việc đáp ứng đồng thời nhu cầu về mặt bằng sản xuất, nhân lực và các điều kiện phục vụ hoạt động lâu dài của doanh nghiệp.

Hưởng lợi từ hạ tầng sân bay, cảng biển và cao tốc

KNIC Nam Long Thành được giới thiệu có vị trí cách Sân bay quốc tế Long Thành khoảng 5 km và cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải khoảng 25 km.

Cùng với hệ thống cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Vành đai 4 và các tuyến đường tỉnh, khu vực Long Thành đang hình thành mạng lưới kết nối công nghiệp, hàng không và logistics liên vùng.

Đường tỉnh 770B được quy hoạch dài gần 43 km, quy mô 8 làn xe, lộ giới 60 m, kết nối các khu công nghiệp với Sân bay quốc tế Long Thành và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Tuyến đường này cũng được định hướng trở thành trục kết nối giữa KNIC Nam Long Thành và KNIC Đông Long Thành.

Trong khi KNIC Nam Long Thành tập trung vào công nghệ cao và hạ tầng số, KNIC Đông Long Thành được định hướng phát triển thành khu công nghiệp xanh đa ngành, chú trọng sản xuất bền vững, logistics và chuỗi cung ứng.

KNIC cho biết sau chương trình tại Hà Nội, doanh nghiệp sẽ tiếp tục làm việc với các đơn vị tư vấn, môi giới và đối tác chiến lược nhằm cung cấp thông tin, tiếp nhận nhu cầu và hỗ trợ doanh nghiệp phía Bắc nghiên cứu cơ hội đầu tư tại Đồng Nai.

Chương trình KNIC Exclusive Gathering & Networking 2026 là một hoạt động trong chuỗi xúc tiến đầu tư được KNIC triển khai tại TP.HCM, Đồng Nai và một số thị trường quốc tế trong năm 2026.

Thông qua hoạt động kết nối tại Hà Nội, KNIC hướng tới mở rộng mạng lưới đối tác, đồng thời tạo thêm kênh để doanh nghiệp phía Bắc tiếp cận thông tin về quỹ đất, hạ tầng, năng lượng và hệ sinh thái công nghiệp tại khu vực phía Nam.