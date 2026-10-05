Thêm quốc gia đề xuất cấm sử dụng kính thông minh AI ở nơi công cộng

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước ngày càng quan ngại về những vấn đề quyền riêng tư liên quan các loại kính thông minh tích hợp camera.

Theo thông báo, Na Uy dự kiến sẽ áp dụng lệnh cấm tại những địa điểm thường tập trung đông người như công viên, bãi biển, bảo tàng, trung tâm mua sắm và các sự kiện công cộng. Các trường học, sân chơi, câu lạc bộ thanh thiếu niên và những địa điểm có yêu cầu cao về quyền riêng tư như phòng khám, bể bơi và phòng thay đồ tại các cơ sở thể thao cũng có thể nằm trong phạm vi áp dụng.

Bộ trưởng Số hóa và Quản trị công Na Uy Torgeir Micaelsen cho biết ông lo ngại các công nghệ mới có khả năng ghi hình, ghi âm ngày càng mạnh được đưa vào sử dụng, trong khi mọi người có thể bị ghi lại hình ảnh hoặc âm thanh của mình mà không biết.

Chính phủ Na Uy nhấn mạnh đề xuất không nhằm cấm hoàn toàn kính thông minh. Chính phủ vẫn cho phép sử dụng các thiết bị này cho mục đích cá nhân và tại những nơi không xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Chính phủ Na Uy sẽ rà soát các loại công nghệ có thể thuộc phạm vi điều chỉnh, không chỉ kính thông minh mà cả những thiết bị đeo khác có khả năng ghi hình, ghi âm và/hoặc tích hợp AI.

Chính phủ trình dự luật lên Quốc hội trong thời gian sớm nhất, đồng thời sẽ thành lập một nhóm chuyên gia để tư vấn về việc xây dựng các quy định lâu dài ở cấp quốc gia đối với các thiết bị công nghệ đeo trên người.