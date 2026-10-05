Chương trình tôn vinh 'Nhà khoa học của Nhà nông' lần thứ VII và Lễ trao Giải Cuộc thi 'Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông' lần thứ XI năm 2026

Tham dự buổi lễ tôn vinh và trao giải có đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Dự buổi lễ còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí Thường trực, lãnh đạo các ban đơn vị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đại diện Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và Ban tổ chức Chương trình Tôn vinh “Nhà khoa học của Nhà nông” lần thứ VII và Trao giải Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông” lần thứ XI.

Điển hình tiêu biểu cho trí tuệ, sức sáng tạo

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Trưởng ban Tổ chức chương trình cho biết, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Hội Nông dân Việt Nam đã xác định cấp Hội phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Hội và thúc đẩy phát triển nông nghiệp, góp phần xây dựng nền nông nghiệp nước nhà hiện đại, hiệu quả, nâng cao hiệu quả công tác Hội.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành động lực quan trọng của phát triển nông nghiệp, việc tổ chức Chương trình tôn vinh “Nhà khoa học của Nhà nông” và Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông” có ý nghĩa thiết thực, không chỉ là dịp ghi nhận, biểu dương, tôn vinh những nhà khoa học, các chuyên gia, nhà trí thức có những công trình nghiên cứu khoa học thiết thực đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Trưởng ban Tổ chức Chương trình Tôn vinh “Nhà Khoa học của Nhà nông” và Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông” năm 2026 phát biểu khai mạc chương trình.

Các nhà nông có sáng chế, giải pháp kỹ thuật sáng tạo, có giá trị thực tiễn trong sản xuất, được nông dân ứng dụng và mang lại hiệu quả cao trong sản xuất mà còn góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, chủ động nghiên cứu, cải tiến công cụ, quy trình và phương thức sản xuất, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh của cán bộ, hội viên, nông dân.

Trải qua 6 lần tổ chức, Lễ tôn vinh “Nhà khoa học của Nhà nông” và 10 lần tổ chức Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông”, chương trình ngày càng khẳng định giá trị và sức lan tỏa trong thực tiễn; góp phần tăng cường mối liên kết giữa Nhà nước, Nhà nông, Nhà khoa học và Doanh nghiệp, đưa trí thức, công nghệ đến gần hơn với đồng ruộng, trang trại, góp phần “trí thức hóa nông dân”, xây dựng người nông dân mới, có tư duy, kiến thức, từng bước làm chủ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao giấy chứng nhận và biểu trưng của chương trình cho các “Nhà khoa học của Nhà nông” năm 2026.

42 nhà khoa học được tôn vinh và 24 nông dân được nhận giải Cuộc thi “Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông” là những điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho trí tuệ, sức sáng tạo, tâm huyết, luôn gắn bó, đồng hành cùng nông dân, cống hiến cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thúc đẩy nông dân thay đổi tư duy, sáng tạo trong sản xuất

Theo Ban tổ chức, Chương trình Tôn vinh “Nhà khoa học của Nhà nông” lần thứ VII năm 2026, đã tiếp nhận 43 hồ sơ từ 25 tỉnh, thành phố và các cơ quan Trung ương, gồm Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Qua 6 lần tổ chức, giải thưởng “Nhà khoa học của Nhà nông” góp phần nâng cao nhận thức, khởi dậy niềm tự hào, trí tuệ và tinh thần cần cù, vượt khó, đam mê sáng tạo trong tầng lớp nhân dân và các nhà khoa học, từ đó tạo phong trào nghiên cứu, tìm tòi, cải tiến ứng dụng mô hình khoa học công nghệ vào thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao giấy chứng nhận và biểu trưng của chương trình cho các “Nhà khoa học của Nhà nông” năm 2026.

Nhiều công trình, giải pháp sáng tạo, sản phẩm công nghệ được ứng dụng rộng rãi mang lại nhiều lợi ích cho lĩnh vực nông nghiệp, các cải tiến sáng tạo góp phần nâng cao năng suất chất lượng, cho thấy sức sáng tạo phong phú đa dạng.

Trong danh sách 42 Nhà khoa học của nhà nông năm 2026, có 26 nhà khoa học có học vị tiến sĩ, đã và đang công tác tại các đơn vị, viện nghiên cứu hàng đầu của ngành nông nghiệp và môi trường, như: GS.TS. Lê Văn Hòa, Giảng viên cao cấp, Khoa Nông nghiệp tại Trường Đại học Cần Thơ; PGS. TS Đinh Thế Nhân, Trưởng bộ môn Kỹ thuật nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh; TS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường); TS Đào Minh Sô, TS Trần Công Khanh (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam)…

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phan Như Nguyện và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định trao giấy chứng nhận và biểu trưng cho các chủ DN, HTX, cơ sở sản xuất, nông dân sáng chế, sáng tạo, chuyển giao KHCN cho nông dân.

Bên cạnh đó, là các nhà sáng chế nông dân với những sáng kiến hữu ích xuất phát từ thực tiễn sản xuất. Tiêu biểu như nhà khoa học của nhà nông Lê Lộc Quân (chủ cơ sở mật ong Quân Phát, thành phố Đồng Nai) với những sáng kiến như “Mật ong tinh luyện” hay “Cải tạo cầu kế nuôi ong bánh tổ”.

Đặc biệt, việc nghiên cứu thành công mật ong kết tinh dạng hạt thay thế đường tinh luyện cho thấy tầm nhìn xa: nông sản không chỉ đơn thuần là thực phẩm, mà còn phải gắn với giá trị sức khỏe cộng đồng.

Hay nông dân Hoàng Đình Quê (phường Tân An, thành phố Bắc Ninh) với sáng kiến “Quản lý chất thải trong trang trại chăn nuôi lợn theo hướng kinh tế tuần hoàn, đem lại hiệu quả kinh tế cao” đã góp phần bảo vệ môi trường, đem lại doanh thu cho trang trại hàng chục tỷ đồng/năm.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và đồng chí Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trao giải cho các cá nhân đạt giải cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông" lần thứ XI - năm 2026.

Đối với Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông” toàn quốc lần thứ XI, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 83 hồ sơ giải pháp hợp lệ từ 20 tỉnh, thành phố. Các giải pháp được phân thành 3 nhóm lĩnh vực: Cơ khí và Chế biến với 26 hồ sơ; Chăn nuôi và Thủy sản với 19 hồ sơ; Trồng trọt, sinh học và môi trường với 38 hồ sơ.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm nhấn mạnh: “Chương trình Tôn vinh “Nhà khoa học của Nhà nông” không chỉ cổ vũ, khích lệ, tôn vinh, tri ân những nhà khoa học, trí thức có những công trình nghiên cứu khoa học, các nhà nông có các sáng chế, giải pháp kỹ thuật sáng tạo, tích cực chuyển giao cho nông dân, được nông dân ứng dụng rộng rãi mang lại hiệu quả cao; mà còn tạo ra một phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên nông dân.

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Qua đó thúc đẩy nông dân thay đổi tư duy, cách thức sản xuất nông nghiệp; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải thấp, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị nông sản Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế”.

Chương trình Tôn vinh "Nhà Khoa học của Nhà nông" lần thứ VII và Trao giải Cuộc thi "Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông" lần thứ XI năm 2026 đã tổ chức thành công tốt đẹp, Ban Tổ chức Chương trình trân trọng cảm ơn các đơn vị: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank); CTCP - Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank); Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền; Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông; Công ty Xây dựng Điện và Dịch vụ phát triển nông thôn; Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao đã đồng hành cùng chương trình rất ý nghĩa này.