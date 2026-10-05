[Video] Cảnh báo lừa đảo giả danh cán bộ Bảo hiểm y tế

Các đối tượng thường thông báo thẻ BHYT của trẻ bị lỗi, chưa đồng bộ hoặc sắp hết hạn, sau đó yêu cầu phụ huynh cập nhật thông tin trên VNeID, VssID. Chúng có thể gửi đường link, mã QR hoặc yêu cầu cài ứng dụng lạ với lý do xác thực, tích hợp thông tin. Nếu làm theo, người dân có nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu, chiếm quyền kiểm soát thiết bị, tài khoản ngân hàng và mất tiền.

PV