[Video] Cảnh báo lừa đảo giả danh cán bộ Bảo hiểm y tế
Lợi dụng sự quan tâm của phụ huynh đối với bảo hiểm y tế của con, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ bảo hiểm, nhân viên nhà trường hoặc cơ quan chức năng để tiếp cận, khai thác thông tin.
Các đối tượng thường thông báo thẻ BHYT của trẻ bị lỗi, chưa đồng bộ hoặc sắp hết hạn, sau đó yêu cầu phụ huynh cập nhật thông tin trên VNeID, VssID. Chúng có thể gửi đường link, mã QR hoặc yêu cầu cài ứng dụng lạ với lý do xác thực, tích hợp thông tin. Nếu làm theo, người dân có nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu, chiếm quyền kiểm soát thiết bị, tài khoản ngân hàng và mất tiền.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-canh-bao-lua-dao-gia-danh-can-bo-bao-hiem-y-te-post993144.html