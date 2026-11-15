Elon Musk cảnh báo Nvidia

Elon Musk, CEO Tesla và SpaceX, chủ sở hữu mạng xã hội X, bắt tay CEO Nvidia Jensen Huang tại lễ ra mắt America.gov, trang web chính phủ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), do National Design Studio tổ chức tại Mellon Auditorium, Washington D.C., Mỹ, ngày 29/9. Ảnh: Reuters.

Tỷ phú Elon Musk ngày 14/11 cảnh báo Nvidia có thể mất những thỏa thuận quan trọng với các nhà cung cấp sau khi Jensen Huang rời vị trí lãnh đạo tập đoàn. Theo ông, nhiều cam kết trong chuỗi cung ứng của Nvidia được thiết lập dựa trên uy tín cá nhân của Huang, thay vì các hợp đồng chính thức.

“Jensen đã điều hành chuỗi cung ứng của Nvidia một cách xuất sắc, nhưng nhiều thỏa thuận trong số đó chỉ dựa trên cái bắt tay với Jensen, chứ không phải hợp đồng bằng văn bản”, tỷ phú Musk viết trên mạng xã hội X.

Ông cho rằng Nvidia có nguy cơ đánh mất ít nhất một vài thỏa thuận mang tính sống còn đối với hoạt động kinh doanh.

Nhận định của Elon Musk được đưa ra hai ngày sau khi Jensen Huang từ chức CEO, chủ tịch và thành viên hội đồng quản trị Nvidia giữa những tranh cãi về đời tư. Giám đốc tài chính Nvidia Colette Kress hiện giữ chức CEO tạm quyền.

Quan hệ với các nhà cung cấp

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với CNBC, Dylan Patel, nhà sáng lập SemiAnalysis, hãng nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ bán dẫn và chuỗi cung ứng chip AI, đã chỉ ra những rủi ro Nvidia có thể đối mặt khi thiếu vắng Huang.

“Jensen nhìn thấy trước nhu cầu của thị trường và tìm gặp lãnh đạo của tất cả những doanh nghiệp này, kể cả các công ty nhỏ chỉ có doanh thu vài trăm triệu USD nhưng nắm giữ một linh kiện quan trọng”, Patel nói.

Theo chuyên gia này, Jensen Huang đã thuyết phục các nhà cung cấp dành năng lực sản xuất cho Nvidia trước khi nhu cầu chip AI bùng nổ. Nhờ đó, tập đoàn giành được lợi thế lớn trong việc tiếp cận những linh kiện và công đoạn sản xuất thiết yếu.

Dylan Patel, nhà sáng lập hãng nghiên cứu bán dẫn SemiAnalysis. Ảnh: Podcast Alpha

Patel cho rằng sự ra đi của Huang có thể tạo cơ hội cho các đối thủ giành lại nguồn cung. Ông đặc biệt nhắc đến Google, doanh nghiệp đang tích cực tìm kiếm thêm năng lực sản xuất trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

“Giờ Jensen đã ra đi, các công ty này bắt đầu nhìn ra thị trường và nhận thấy Google đang rất cần thêm năng lực cung ứng”, Patel nhận định.

Theo Patel, Nvidia có thể chỉ đi trước những đối thủ lớn nhất khoảng một năm về công nghệ. Khoảng cách này không quá lớn nếu các doanh nghiệp cạnh tranh tiếp cận được nguồn linh kiện và năng lực sản xuất cần thiết.

Những phân tích của Patel cũng được Musk đồng tình. Tỷ phú này dẫn chính trải nghiệm hợp tác với Huang để lý giải mức độ tin cậy mà cựu CEO Nvidia tạo dựng với các đối tác.

“Nếu Jensen hứa với tôi về việc cung cấp năng lực điện toán hoặc tôi đề nghị đẩy nhanh việc giao linh kiện, ông ấy luôn thực hiện được”, Musk viết trên X.

Ông cho biết các đơn đặt hàng chính thức có thể được hoàn tất sau đó, nhưng bản thân chưa từng nghi ngờ khả năng Huang thực hiện cam kết.

Lợi thế cạnh tranh của Nvidia bị thử thách

Jensen Huang đồng sáng lập Nvidia vào năm 1993 và lãnh đạo công ty suốt 33 năm qua. Ban đầu tập trung vào chip đồ họa phục vụ máy tính và trò chơi điện tử, Nvidia dần mở rộng sang điện toán hiệu năng cao và trở thành một trong những nhà cung cấp chip AI quan trọng nhất thế giới.

Sự phát triển nhanh chóng của AI khiến các tập đoàn công nghệ tăng mạnh đầu tư vào trung tâm dữ liệu. Nhu cầu đối với chip xử lý, bộ nhớ băng thông cao và các thiết bị liên quan liên tục gia tăng, trong khi năng lực sản xuất một số linh kiện vẫn có giới hạn.

Trụ sở của Nvidia tại Santa Clara, California. Ảnh: Wikimedia Commons.

Để đáp ứng nhu cầu, Nvidia phải phối hợp với nhiều đối tác trong các khâu chế tạo chip, đóng gói tiên tiến, cung cấp bộ nhớ và lắp ráp hệ thống máy chủ. Đây cũng là những lĩnh vực mà các đối thủ như Google, AMD và nhiều doanh nghiệp phát triển chip riêng đang tìm cách mở rộng hiện diện.

Trong bối cảnh đó, người kế nhiệm Huang sẽ phải duy trì quan hệ với các nhà cung cấp, đồng thời bảo đảm tiến độ giao hàng và thực hiện những cam kết đã thiết lập với khách hàng.

Giám đốc tài chính Colette Kress hiện đảm nhiệm vị trí CEO tạm quyền. Bà gia nhập Nvidia năm 2013, phụ trách tài chính trong giai đoạn doanh nghiệp mở rộng mạnh mẽ nhờ nhu cầu chip AI.