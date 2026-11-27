Sinh viên tìm hiểu nhu cầu nhân lực và lựa chọn vị trí phù hợp tại Ngày hội.

Quy tụ 40 doanh nghiệp với hơn 200 cơ hội việc làm và thực tập dành cho sinh viên, tại ngày hội, sinh viên được trực tiếp gặp gỡ nhà tuyển dụng, tìm hiểu vị trí công việc, nộp CV và tham gia phỏng vấn.

Hơn 200 cơ hội việc làm và thực tập tại ngày hội trải rộng trên nhiều lĩnh vực như công nghệ, điện tử, tự động hóa, sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ, giáo dục và vận hành doanh nghiệp. Đáng chú ý, ngày hội có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp quy mô lớn mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp, tìm hiểu nhu cầu nhân lực và lựa chọn vị trí phù hợp với chuyên ngành, năng lực và định hướng nghề nghiệp.

Sự đa dạng về vị trí giúp sinh viên thuộc nhiều chuyên ngành có thêm lựa chọn phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp dành cơ hội cho sinh viên mới tốt nghiệp hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm thông qua các vị trí thực tập sinh, tập sự, trợ lý kỹ sư, kỹ thuật viên, cán bộ nguồn và nhân sự mới ra trường.

Các vị trí có yêu cầu tiếng Trung cũng mở thêm hướng phát triển cho sinh viên có năng lực ngoại ngữ, đặc biệt trong môi trường sản xuất, kinh doanh và hợp tác quốc tế.

Mức lương tuyển dụng dao động từ 9 - 40 triệu đồng/tháng, tùy ngành nghề, vị trí và doanh nghiệp.

Trong đó, nhóm Ngôn ngữ Trung - Phiên dịch và Hành chính - Kinh tế - Logistics - Xuất nhập khẩu có mức lương khoảng 9 triệu đồng/tháng trong giai đoạn đào tạo, thực tập và 10 - 15 triệu đồng/tháng khi làm việc chính thức.

Với nhóm Kỹ thuật - Cơ khí -Tự động hóa, vị trí cán bộ nguồn R&D có mức 10 -14 triệu đồng/tháng, trong khi kỹ sư R&D có thể đạt 30 - 40 triệu đồng/tháng.

Các vị trí Quản lý chất lượng (QC/QA) có mức 10 - 15 triệu đồng/tháng; nhóm Sản xuất - Gia công phổ biến ở mức 12 - 15 triệu đồng/tháng, riêng ca trưởng mạ điện có thể đạt tối đa 30 triệu đồng/tháng.

Đối với các vị trí quản lý như chủ quản, phó trưởng bộ phận và trưởng bộ phận, mức lương dao động từ 15-35 triệu đồng/tháng theo lộ trình thăng tiến tại một số doanh nghiệp.

Doanh nghiệp trao chứng nhận cho sinh viên tại Ngày hội.

Với chủ đề Việt Nam - Trung Quốc, ngày hội tạo thêm cơ hội để sinh viên giao lưu, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp có hoạt động gắn với hai thị trường. Những vị trí thuộc lĩnh vực kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và công việc yêu cầu tiếng Trung giúp người học tiếp cận rõ hơn với môi trường làm việc có yếu tố quốc tế.

Thông qua sự kiện, Đại học Đại Nam tiếp tục cụ thể hóa định hướng “Giảng đường khai mở - Doanh nghiệp đồng hành - Công nghệ tăng tốc”, trong đó doanh nghiệp là đối tác quan trọng trong quá trình đào tạo, góp phần đưa kiến thức chuyên môn đến gần hơn với thực tiễn nghề nghiệp và mở rộng cơ hội phát triển cho sinh viên.

Bên cạnh các ngày hội tuyển dụng, Trung tâm Việc làm và Khởi nghiệp Sinh viên là đầu mối hỗ trợ sinh viên tiếp cận thông tin tuyển dụng, kết nối doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm phù hợp. Hoạt động này cũng hướng tới cựu sinh viên, duy trì sự đồng hành giữa Nhà trường, doanh nghiệp và người học sau tốt nghiệp.