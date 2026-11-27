Sáng 27/11, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết, ngày 28/11/1996, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được thành lập theo Nghị định số 75 của Chính phủ, đặt nền móng cho sự hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngày 28/7/2000, phiên giao dịch đầu tiên chính thức khai mở với hai cổ phiếu niêm yết. Đến năm 2004, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được chuyển về trực thuộc Bộ Tài chính.

Sau 30 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán đã có bước tiến mạnh mẽ về quy mô và cấu trúc. Đến nay, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP năm 2025. Số tài khoản nhà đầu tư đạt trên 14 triệu, thanh khoản bình quân mỗi phiên lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Đặc biệt, ngày 21/9/2026, Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell Global Equity Index Series (FTSE GEIS). Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực cải cách của thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính minh bạch và chuẩn mực vận hành.

Theo bà Vũ Thị Chân Phương, trong bối cảnh nền kinh tế bước vào kỷ nguyên phát triển mới, nhu cầu vốn ngày càng lớn, ngành Chứng khoán cần tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực giám sát và thực thi.

Bên cạnh đó, ngành cần phát triển cơ sở nhà đầu tư, đa dạng hóa hàng hóa, sản phẩm, nâng cao chất lượng quản trị công ty và minh bạch thông tin, chủ động hội nhập, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Mục tiêu là xây dựng thị trường chứng khoán an toàn, hiệu quả, minh bạch và bền vững, trở thành kênh huy động, phân bổ vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Jean-Paul Servais, Chủ tịch Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO), cho rằng trong bối cảnh thị trường tài chính giữa các quốc gia ngày càng liên kết chặt chẽ, hợp tác quốc tế đã trở thành yêu cầu thiết yếu đối với công tác quản lý, giám sát thị trường chứng khoán.

Ông Jean-Paul Servais chúc mừng Việt Nam với những bước tiến trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và hiện đại hóa thị trường chứng khoán. Những nỗ lực này góp phần đưa thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Chủ tịch IOSCO đánh giá các cải cách của Việt Nam phù hợp với những định hướng ưu tiên của tổ chức, gồm xây dựng giải pháp quản lý thiết thực, triển khai hiệu quả các chuẩn mực quốc tế, phát triển thị trường vốn và nâng cao năng lực quản lý, giám sát.

Ông khẳng định IOSCO sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thông qua chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nâng cao năng lực giám sát, thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn vào hệ thống tài chính toàn cầu.