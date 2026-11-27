Trụ sở Nvidia tại Santa Clara, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Các đối tác của Nvidia, bao gồm Dell và Supermicro, đã thông báo với khách hàng tại những thị trường này rằng các đơn hàng đã đặt chưa được phép vận chuyển.

Động thái trên diễn ra sau khi Mỹ triển khai các quy định kiểm soát xuất khẩu mới từ tuần trước, yêu cầu cấp phép đối với một số lô hàng chip bán dẫn tiên tiến xuất khẩu sang 4 quốc gia Đông Nam Á và Brazil.

Washington lo ngại các doanh nghiệp Trung Quốc có thể tận dụng những thị trường trung gian để tiếp cận chip AI tiên tiến vốn bị hạn chế xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc.

Quy định mới còn đặt ra yêu cầu thẩm định đối với các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài cung cấp năng lực tính toán quy mô lớn cho doanh nghiệp tại những quốc gia bị Mỹ xếp vào diện quan ngại về an ninh.

Theo các nguồn tin của FT, hiện chưa rõ việc đình chỉ giao hàng sẽ kéo dài bao lâu, trong khi Nvidia và các đối tác đang tìm cách đáp ứng những yêu cầu mới.

Diễn biến này có thể ảnh hưởng đến các dự án đầu tư trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI đang phát triển mạnh tại Đông Nam Á.