Đừng vội vàng!

Minh họa: BH

1. Trên cao tốc, một chiếc xe con đang di chuyển phía trước, tuân thủ biển báo giới hạn tốc độ. Phía sau, chiếc xe tải liên tục bám sát, bấm còi inh ỏi, như muốn thúc ép xe phía trước đi nhanh hơn. Có thể tài xế xe tải đang vội vì một công việc nào đó. Nhưng dù vì lý do gì, hành vi ấy cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Toàn bộ sự việc được camera hành trình của xe 4 chỗ ghi lại và cung cấp cho cơ quan chức năng, tài xế xe tải nhanh chóng bị xử lý. Câu chuyện gây tranh luận trên mạng xã hội. Một số người cảm thông cho tài xế xe tải, chỉ vì vội vàng đôi phút mà phải bị xử phạt. Nhưng bạn có nghĩ, nếu tài xế xe con không vững vàng, bị ảnh hưởng bởi tiếng còi xe và sự áp sát cực kỳ khó chịu của xe tải, liệu có thể sẽ có những điều không may xảy ra?!

Hẳn nhiều người từng gặp tình huống tương tự khi tham gia giao thông. Đến ngã tư, đèn đỏ bật sáng, bạn dừng xe đúng vạch. Khi đèn vẫn còn vài giây, tiếng còi của những phương tiện giao thông phía sau đã vang lên inh ỏi, thúc giục vội vàng. Sự sốt ruột của họ không thể khiến đèn xanh bật sáng nhanh hơn, nhưng nó khiến người đang chấp hành đúng quy định thêm căng thẳng, khó chịu, thậm chí dễ nảy sinh những phản ứng thiếu kiềm chế.

Vài chục giây chờ đợi đèn đỏ không thể khiến chúng ta bỏ lỡ những cơ hội. Nhưng chỉ vì nhanh hơn người khác vài giây, bạn có thể sẽ phải trả giá bằng sức khỏe, thậm chí là tính mạng.

2. Không chỉ khi tham gia giao thông, trong cuộc sống, những sự vội vàng luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Một người đang tìm việc, mong muốn có thu nhập và “tình cờ” bắt gặp lời quảng cáo về công việc đơn giản, nhẹ nhàng, lương cao trên mạng. Cơ hội ấy dường như “chạm” đúng điều họ đang cần. Trong tâm trạng nóng lòng muốn thay đổi hoàn cảnh, họ nhanh chóng tin tưởng, chuyển tiền đặt cọc, làm theo yêu cầu của đối tượng tuyển dụng trên mạng. Chỉ đến khi mất hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng, người ta mới giật mình nhận ra, công việc trong mơ chỉ là cái bẫy. Những giọt nước mắt rơi xuống, chẳng thể khiến tiền đã mất quay trở về!

Sau sự việc, người ta thường tự hỏi, vì sao mình lại nhẹ dạ đến thế? Và chúng ta nhận ra, chính tâm lý nôn nóng đạt được điều mình mong muốn đã khiến bản thân vội vàng bỏ qua những dấu hiệu bất thường mà dường như ai cũng có thể nhìn thấy - ngoại trừ bạn!

Sự vội vàng không chỉ xảy ra với người đang thiếu tiền, muốn kiếm tiền, mà còn xảy ra với ngay cả người đang có sẵn tiền, chỉ là họ muốn kiếm nhiều tiền hơn, nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Không ít người lúc đầu dè dặt tham gia chỉ với một khoản tiền nhỏ, nhưng nhìn thấy lợi nhuận nhanh chóng, họ vội vã tin. Những hình ảnh hào nhoáng cùng lời cam kết sinh lời hấp dẫn của “người dẫn đầu” khiến niềm tin càng thêm tuyệt đối. Và khi sự hưng phấn của xúc cảm lấn át, “làm chủ” lý trí, xóa bỏ sự thận trọng, người ta sẵn sàng “tất tay” toàn bộ tiền tích lũy, thậm chí vay mượn, cầm cố tài sản để có tiền đầu tư.

Đến khi tất cả đổ vỡ, những kẻ “dẫn đường” hô hào đầu tư sa lưới pháp luật, nhiều người mới bàng hoàng nhận ra mình đã đặt cả tương lai vào một “canh bạc” và những lời hứa hão huyền. Câu nói “miếng pho mát miễn phí chỉ có trong chiếc bẫy chuột” bỗng trở nên thấm thía. Và, tất cả đã quá muộn.

Dĩ nhiên, không phải mọi cơ hội đến nhanh đều là cạm bẫy, cũng không phải quyết định nhanh nào cũng sai lầm. Nhưng nhanh nhạy không đồng nghĩa với hấp tấp; quyết đoán không có nghĩa là hành động bất chấp; nắm bắt cơ hội càng không đồng nghĩa với đặt cược tất cả vào những điều chưa được kiểm chứng.

Người xưa khi cảnh báo về sự vội vàng, đã đúc kết: “Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây”. Lời nhắc nhở mộc mạc ấy vẫn còn nguyên giá trị.