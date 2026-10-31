Chú rể Nepal mang 8 mâm lễ vật đến TP.HCM hỏi cưới bạn thân 10 năm

Tháng 10/2026, đoàn nhà trai gồm 12 người, diện trang phục truyền thống Newari, đến nhà Nguyễn Khả Ái Nhi tại TP.HCM. Trong 8 mâm lễ vật, bên cạnh trầu cau, trà rượu, bánh phu thê quen thuộc với người Việt còn có trang phục, giày dép, trang sức dành cho cô dâu theo phong tục gia đình chú rể.

Với Nhi và Praharsha Maharjan (cùng sinh năm 2000), hôn lễ đánh dấu chặng đường 10 năm quen biết. Từng là bạn học chung lớp tại Australia, cả hai giữ liên lạc khi sống ở những quốc gia khác nhau, rồi trở thành người yêu sau một chuyến đi Nepal.

Trong ngày vui, điều khiến Nhi xúc động còn là sự có mặt của bà nội chồng. Dù tuổi cao, sức khỏe không còn tốt, bà vẫn từ Nepal sang Việt Nam để dự lễ cưới, chúc phúc cho hai cháu.

Lời hẹn cưới ở tuổi 30

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Ái Nhi cho biết cô gặp Praharsha khi cùng học lớp 10 tại Adelaide, bang Nam Australia. Khi đó, Nhi sang du học, còn Praharsha là người Nepal sinh sống tại đây. Từ những người bạn chung lớp, cả hai dần thân thiết.

Cuối năm 2017, Nhi trở về Việt Nam, sau đó lần lượt sang Hàn Quốc, Mỹ học tập và làm việc. Praharsha hoàn thành việc học tại Adelaide rồi chuyển đến Melbourne. Dù xa nhau, họ vẫn giữ liên lạc qua tin nhắn và những cuộc gọi video.

Hai người từng hẹn nếu có dịp trở về quê hương của một trong hai, người còn lại sẽ đến thăm. Tháng 3/2023, khi Praharsha về Kathmandu, Nepal, thăm gia đình sau thời gian dài xa quê, anh liên lạc mời Nhi sang chơi, ngỏ ý lo chi phí chuyến đi.

Nhớ lời hẹn năm nào, cô nhận lời.

Trong 5 ngày ở Nepal, Nhi được bạn đưa về thăm gia đình, cùng đến những ngôi chùa Phật giáo và đền Hindu. Tại Namo Buddha, trong lúc trò chuyện, cả hai đùa rằng nếu đến năm 30 tuổi vẫn chưa kết hôn thì sẽ cưới nhau. Khi ấy, họ chỉ xem đó là câu nói vui giữa hai người bạn thân.

Một kỷ niệm khác trong chuyến đi cũng khiến Nhi nhớ mãi. Tại một ngôi đền Hindu, sau nghi thức cầu nguyện, mẹ Praharsha đưa cô một vòng hoa Mala. Thấy hơi ngứa khi đeo, Nhi tháo vòng rồi choàng lên cổ người bạn đi cùng.

“Lúc đó, anh mới giải thích với tôi rằng trong phong tục Hindu, việc trao vòng hoa cho nhau mang ý nghĩa đón nhận và gắn kết giữa cô dâu, chú rể. Tôi khá bất ngờ vì hoàn toàn không biết điều đó”, Nhi kể.

Ái Nhi và Praharsha quen nhau từ khi học lớp 10 tại Australia, giữ liên lạc suốt nhiều năm dù sống xa nhau.

Những ngày gặp gỡ gia đình, cùng đi chơi và trò chuyện khiến Nhi nhận ra tình cảm dành cho người bạn lâu năm đã thay đổi. “Có lẽ, đó chính là duyên số. Chúng tôi bắt đầu có những rung động đầu tiên dành cho nhau”, cô nói.

Về phía Praharsha, anh chưa từng nghĩ cô bạn mới trong lớp năm nào sẽ trở thành vợ mình. “Chúng tôi bắt đầu từ tình bạn. Theo thời gian, tôi dần hiểu cô ấy hơn, trân trọng tính cách của cô ấy và cảm nhận được sự gắn kết ngày càng sâu sắc giữa chúng tôi”, anh chia sẻ.

Trên chuyến bay trở về Mỹ sau chuyến đi Nepal, Nhi nhận được tin nhắn tỏ tình của Praharsha. Cô đón nhận tình cảm ấy. Khoảng ba tháng sau, anh sang Việt Nam gặp gia đình Nhi, xin phép mẹ cô cho hai người tiến tới hôn nhân. Trước chuyến đi, anh đã chuẩn bị nhẫn cầu hôn.

Theo Nhi, mẹ không quá bất ngờ khi biết con gái yêu người nước ngoài. Bà đã quen với việc con học tập, làm việc ở nhiều quốc gia và từng nghe Nhi kể về người bạn thân tại Australia. Gia đình có thiện cảm với Praharsha vì anh hiền lành, công việc ổn định và biết lo cho tương lai.

Khi Nhi quyết định rời Mỹ, sang Australia sinh sống cùng người yêu, mẹ cô tôn trọng lựa chọn của con. Năm 2024, hai người đăng ký kết hôn, dành thời gian ổn định công việc và cuộc sống trước khi tổ chức đám cưới.

Ngày vui của hai gia đình

Tháng 10/2026, Nhi và Praharsha tổ chức hôn lễ tại TP.HCM. Đoàn nhà trai có người thân của chú rể từ Nepal và bạn bè của cặp đôi từ Australia sang tham dự. Mọi người cùng mặc trang phục truyền thống Newari do gia đình chú rể chuẩn bị.

Trong 8 mâm lễ vật nhà trai mang đến, sáu mâm được chuẩn bị theo phong tục Việt Nam, hai mâm còn lại theo phong tục gia đình chú rể.

Với Nhi, sự chuẩn bị ấy khiến cô xúc động. Dù khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, gia đình Praharsha vẫn chủ động tìm hiểu các nghi thức cưới hỏi của Việt Nam để cùng nhà gái tổ chức ngày vui.

Hôn lễ bắt đầu bằng phần lễ gia tiên. Sau khi hai gia đình chào hỏi, giới thiệu người thân, cô dâu ra mắt nhà trai, cùng chú rể thắp hương gia tiên, trao nhẫn và nhận quà cưới. Kết thúc phần lễ Việt Nam, Nhi thay trang phục truyền thống để tiếp tục các nghi thức Newari theo phong tục gia đình chồng.

Gia đình chú rể chuẩn bị lễ vật, trang phục và cùng nhà gái tổ chức hôn lễ kết hợp phong tục hai bên.

Giữa những người thân đến chúc phúc, sự hiện diện của bà nội Praharsha là món quà đặc biệt với cô dâu. Nhi biết chuyến đi xa không dễ dàng với bà, càng trân trọng việc bà có mặt trong ngày trọng đại của hai cháu.

Sau đám cưới, vợ chồng Nhi tiếp tục sinh sống tại Melbourne, Australia. Hiện cả hai cùng làm việc trong lĩnh vực logistics.

Nhi cho biết cuộc sống chung không có quá nhiều khác biệt văn hóa như cô từng hình dung. Qua những dịp về thăm nhà chồng, cô dần làm quen với các nghi thức trong gia đình.

Mỗi lần hai vợ chồng chuẩn bị rời Nepal trở lại Melbourne, bố mẹ chồng thường cầu nguyện theo tín ngưỡng Hindu, mong chuyến bay của các con bình an, thuận lợi. Cách thể hiện sự quan tâm ấy khiến Nhi cảm thấy ấm lòng.

Trong sinh hoạt hàng ngày, hai người đôi khi có khác biệt về tính cách, quan điểm, nhưng thống nhất sẽ trao đổi để giải quyết sớm. “Nếu có mâu thuẫn, thường hai đứa sẽ giải quyết trong vòng 2-3 tiếng. Chúng tôi không muốn đi ngủ khi vẫn còn giận nhau”, Nhi nói.

Cả hai cũng chú ý đến cảm xúc của đối phương. Khi một người buồn hoặc không thoải mái trước lời nói đùa, người còn lại sẽ hỏi han, cùng tìm cách tháo gỡ. Với Nhi, việc có thể lắng nghe và tôn trọng nhau giúp cuộc sống chung trở nên dễ chịu hơn.

Trong những năm tới, đôi vợ chồng dự định tập trung phát triển sự nghiệp, dành thêm thời gian đi du lịch trước khi tính chuyện có con. Nhìn lại chặng đường từ bạn học đến vợ chồng, Praharsha nói anh hạnh phúc khi được cùng Nhi chia sẻ tương lai.

“Thật đặc biệt khi tình bạn bắt đầu từ 10 năm trước giờ đây đã trở thành lời cam kết gắn bó trọn đời”, anh chia sẻ.

Lời hẹn vui “đến 30 tuổi chưa kết hôn thì sẽ cưới nhau” trong chuyến đi Nepal đã thành hiện thực sớm hơn cả hai từng nghĩ.

Minh Vũ