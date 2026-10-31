Phó giáo sư về lão khoa chỉ ra căn bệnh nguy hiểm ở người trên 60 tuổi

Chia sẻ tại hội thảo trao đổi và cập nhật thông tin về gánh nặng của Cúm, những biến chứng của Cúm ở người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) và giải pháp dự phòng chuyên biệt dành cho người cao tuổi, PGS.TS.BS. Vũ Thị Thanh Huyền - Tổng Thư ký Hội Lão khoa Việt Nam cho biết, mỗi năm có khoảng 34.500 người cao tuổi phải nhập viện do cúm.

Bệnh không chỉ gây ra các triệu chứng thường gặp như sốt, đau đầu, đau cơ, ho…, cúm còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt ở những người có bệnh lý nền mạn tính.

Theo các số liệu được trình bày tại hội thảo, nhiễm cúm có thể làm tăng gấp 10 lần nguy cơ nhồi máu cơ tim, gấp 8 lần nguy cơ đột quỵ, tăng 24% nguy cơ nhập viện do suy tim và tăng 74% nguy cơ xảy ra biến cố rối loạn đường huyết ở người bệnh đái tháo đường.

PGS Vũ Thị Thanh Huyền chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Lam Quyên.

Đáng chú ý, bốn nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại Việt Nam hiện nay là đột quỵ, bệnh tim thiếu máu cục bộ, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và đái tháo đường. Đây cũng là những bệnh lý có thể diễn tiến nghiêm trọng hơn sau khi người bệnh mắc cúm.

Trong đó, người từ 60 tuổi trở lên là nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương trước cúm. Theo số liệu được chia sẻ tại hội thảo, người cao tuổi chiếm tới 85% số ca tử vong liên quan đến cúm, khoảng 2/3 số ca mắc COPD và hơn một nửa số trường hợp mắc bệnh tim mạch, đột quỵ.

Nguy cơ này càng đáng lưu ý trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh chóng. Dự báo trong khoảng 10 năm tới, cứ 5 người dân Việt Nam sẽ có hơn 1 người thuộc nhóm người cao tuổi, kéo theo áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống y tế và công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Không dừng lại ở những ảnh hưởng trong giai đoạn cấp tính, cúm còn có thể để lại những hệ lụy kéo dài sau nhiễm, khiến sức khỏe tổng thể suy giảm, gia tăng nhu cầu chăm sóc y tế và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Khi các bệnh hô hấp có xu hướng gia tăng tại nhiều địa phương, những ca nhập viện và biến chứng liên quan đến cúm càng tạo thêm áp lực lên nguồn lực y tế, đặc biệt trong công tác chăm sóc người cao tuổi.

Theo PGS Huyền, một trong những yếu tố khiến người cao tuổi dễ bị tổn thương trước cúm là tình trạng lão hóa hệ miễn dịch. Khi bước vào tuổi 60, hệ miễn dịch dần suy giảm chức năng, kéo theo khả năng nhận diện tác nhân gây bệnh và tạo đáp ứng miễn dịch sau tiêm chủng cũng bị ảnh hưởng. Do đó, đáp ứng miễn dịch với vắc-xin cúm thông thường ở người cao tuổi có thể thấp hơn so với các nhóm tuổi trẻ hơn.

Tại phiên tọa đàm, các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp liên chuyên khoa trong quản lý và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Bởi ở nhóm đối tượng này, cúm không chỉ là bệnh lý đường hô hấp đơn thuần mà còn có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan, làm trầm trọng thêm các bệnh nền và gây khó khăn cho quá trình điều trị. Do đó, việc lồng ghép dự phòng cúm vào quy trình quản lý bệnh mạn tính, tăng cường tư vấn tiêm chủng và thúc đẩy phối hợp giữa các chuyên khoa là hướng tiếp cận cần thiết.

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