Người trưởng thành 18-59 tuổi nên hoạt động thể lực bao lâu mỗi tuần?

Hoạt động thể lực thường xuyên giúp người trưởng thành giảm nguy cơ mắc một số bệnh, cải thiện sức khỏe tinh thần, khả năng nhận thức và giấc ngủ.

Theo Cẩm nang hướng dẫn hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe cho cộng đồng của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), ở độ tuổi từ 18-59, nên hoạt động thể lực hiếu khí cường độ vừa từ 150-300 phút/tuần hoặc cường độ mạnh từ 75-150 phút/tuần, hoặc kết hợp giữa hoạt động cường độ vừa và cường độ mạnh.

Có thể tăng thời gian hoạt động thể lực cường độ vừa lên nhiều hơn 300 phút/tuần hoặc hoạt động thể lực cường độ mạnh nhiều hơn 150 phút/tuần./.