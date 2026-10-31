Tế bào thần kinh ở thân não giúp ổn định huyết áp

Một nhóm tế bào thần kinh ở thân não giúp hạn chế những biến động huyết áp. Ảnh: ScienceDaily

Huyết áp thường được đánh giá dựa trên chỉ số đo tại một thời điểm hoặc giá trị trung bình. Tuy nhiên, những biến động quá mức trong thời gian ngắn cũng liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và tổn thương não, ngay cả khi huyết áp trung bình vẫn trong giới hạn bình thường.

Theo nhóm nghiên cứu, việc mất đi chỉ vài trăm tế bào thần kinh này có thể khiến huyết áp biến động bất thường. Tiến sĩ Stephen Abbott, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết phát hiện này giúp làm rõ hơn vai trò của cơ chế thần kinh trong việc kiểm soát huyết áp liên tục.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Circulation Research, góp phần làm sáng tỏ cơ chế kiểm soát huyết áp và gợi mở hướng phát triển các phương pháp điều trị mới. Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục đánh giá ý nghĩa của phát hiện này đối với người bệnh và khả năng ứng dụng lâm sàng.