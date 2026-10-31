Vì sao nhiều người thích mối quan hệ mập mờ?

Sự thiếu rõ ràng trong tình yêu đôi khi khiến con người dành nhiều thời gian nghĩ về người mình đang tìm hiểu. Ảnh: Ron Lanch/Pexels.

Hẹn hò vốn luôn đi kèm với những phỏng đoán về cảm xúc của đối phương. Tuy nhiên, trong các mối quan hệ hiện đại, việc đoán ý nhau dường như đã trở thành một phần quen thuộc. Một người có thể nhiệt tình trong buổi hẹn đầu tiên, nhắn tin ngọt ngào sau đó nhưng bất ngờ im lặng suốt nhiều ngày.

Theo Khảo sát Tình dục năm 2026 của Body+Soul, 55% người Australia cho biết những tín hiệu tình cảm không rõ ràng là điều khiến họ khó chịu nhất khi hẹn hò. Tỷ lệ này cao hơn tình trạng đột ngột cắt đứt liên lạc (37%) và việc đối phương không nói rõ ý định trong mối quan hệ (35%).

Điều đáng nói là dù cảm thấy khó chịu, nhiều người vẫn khó ngừng nghĩ về đối phương. Họ liên tục kiểm tra điện thoại, chờ tin nhắn hoặc tự hỏi liệu người kia có thực sự thích mình, theo VICE.

Sự thiếu chắc chắn có thể làm tăng sức hút

Bác sĩ tâm thần Amir Levine, đồng tác giả cuốn Gắn bó yêu thương - Tại sao ta yêu, tại sao ta ghét? (tựa gốc: Attached), cho rằng những tình huống như vậy không đơn thuần là tín hiệu tình cảm trái chiều.

Theo ông, vấn đề thực chất nằm ở sự thiếu chắc chắn. Khi không biết mình đang ở vị trí nào trong lòng đối phương, một người có thể dành ngày càng nhiều thời gian để nghĩ về họ.

Điều này được ghi nhận trong nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Virginia, đăng trên tạp chí Psychological Science năm 2011. Nhóm nghiên cứu cho 47 nữ sinh viên đại học xem hồ sơ Facebook của những người đàn ông được cho là đã đánh giá mức độ hấp dẫn của họ.

Một số người được thông báo rằng những chàng trai này rất thích mình, nhóm khác được biết đối phương chỉ có mức độ quan tâm trung bình. Trong khi đó, nhóm còn lại không biết người đàn ông thực sự thích mình nhiều hay ít.

Kết quả cho thấy nhóm không chắc chắn về tình cảm của đối phương lại cảm thấy bị thu hút nhiều nhất. Họ cũng dành nhiều thời gian nghĩ về những người đàn ông này hơn nhóm biết chắc đối phương thích mình.

Các nhà nghiên cứu cho rằng chính việc liên tục suy nghĩ, tìm cách lý giải cảm xúc của người khác có thể làm tăng sức hấp dẫn. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ thực hiện với 47 nữ sinh viên và sử dụng các hồ sơ Facebook giả lập, nên chưa thể khẳng định kết quả này đúng với mọi mối quan hệ ngoài đời thực.

Nghiên cứu của R. Matthew Montoya và cộng sự, đăng trên tạp chí Psychologia năm 2015, cũng tìm hiểu mối liên hệ giữa sự không chắc chắn và sức hấp dẫn trong những tương tác ban đầu.

Cuốn Gắn bó yêu thương: Tại sao ta yêu, tại sao ta ghét? phân tích những kiểu gắn bó tình cảm và cách chúng ảnh hưởng đến việc con người tìm kiếm, duy trì tình yêu. Ảnh: Fahasa.

Qua hai thí nghiệm, nhóm tác giả nhận thấy kết quả không hoàn toàn giống nhau. Trong một trường hợp, người tham gia thích những người thể hiện tình cảm rõ ràng hơn. Ở trường hợp khác, sự thiếu chắc chắn lại làm tăng sức hút, có thể vì họ muốn tìm hiểu điều chưa biết về đối phương.

Trong cuốn Gắn bó yêu thương: Tại sao ta yêu, tại sao ta ghét?, bác sĩ tâm thần Amir Levine và nhà tâm lý học Rachel Heller phân tích ba kiểu gắn bó phổ biến gồm an toàn, lo âu và né tránh.

Theo các tác giả, người có xu hướng gắn bó lo âu thường cần nhiều sự xác nhận tình cảm, dễ lo sợ bị bỏ rơi và nhạy cảm trước những thay đổi trong thái độ của đối phương. Trong khi đó, người có xu hướng né tránh thường không thoải mái với sự gần gũi và có xu hướng giữ khoảng cách.

Sự khác biệt này đôi khi khiến hai người rơi vào vòng lặp khi một bên liên tục tìm kiếm sự quan tâm, bên còn lại ngày càng xa cách.

Tuy nhiên, chiến thuật này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Trong bài tổng quan đăng trên The Journal of Sex Research năm 2023, các nhà nghiên cứu Laurie Houle, Erin Barker và Emily Pronin xem xét 18 nghiên cứu về chiến thuật tỏ ra khó tiếp cận khi hẹn hò.

Kết quả cho thấy việc tỏ ra khó chinh phục có thể khiến đối phương tò mò, nhưng hiệu quả còn phụ thuộc vào hoàn cảnh và mức độ quan tâm của người theo đuổi. Nếu khoảng cách được tạo ra quá lớn, đối phương có thể cho rằng mình không được chào đón và ngừng theo đuổi.

Chủ động tìm kiếm sự rõ ràng thay vì chờ đợi

Sự thiếu chắc chắn không chỉ ảnh hưởng đến cảm xúc trong giai đoạn tìm hiểu mà còn có thể khiến các mối quan hệ trở nên căng thẳng. Trong cuốn Tâm lý học mối quan hệ, tác giả Choi Kwanghyun phân tích những nguyên nhân khiến con người tổn thương, xung đột và gặp khó khăn khi kết nối với người khác.

Tác giả đề cập đến cách những tổn thương trong các mối quan hệ có thể lặp lại, khiến một người dần hình thành cơ chế tự bảo vệ. Họ có thể trở nên nhạy cảm, dè chừng hoặc phản ứng gay gắt trước những hành động khiến mình cảm thấy bị tổn thương.

Với những tình huống hẹn hò thiếu rõ ràng, bác sĩ Amir Levine khuyên mọi người nên chủ động nói rõ mong muốn ngay từ đầu và quan sát phản ứng của đối phương.

Một mối quan hệ lành mạnh cần sự quan tâm, tin tưởng và giao tiếp rõ ràng từ cả hai phía. Ảnh: Hiếu Nguyễn/Pexels.

Nếu buổi hẹn đầu tiên diễn ra tốt đẹp và muốn gặp lại người ấy, bạn có thể thẳng thắn bày tỏ mong muốn, đồng thời đề xuất một kế hoạch cụ thể. Bạn cũng có thể nói rằng mình thích biết trước thời gian gặp gỡ thay vì phải chờ đợi và đoán ý đối phương suốt cả tuần.

Sau đó, hãy chú ý đến hành động của họ. Một người thực sự muốn gặp bạn thường sẽ chủ động sắp xếp thời gian hoặc đề xuất một ngày khác nếu lịch trình không phù hợp. Ngược lại, nếu liên tục nhận được những câu trả lời mơ hồ và lời viện cớ, bạn nên cân nhắc liệu mối quan hệ này có đáng để mình tiếp tục chờ đợi hay không.

Bên cạnh đó, mỗi người cũng cần nhìn lại cách mình ứng xử khi hẹn hò. Nếu coi trọng sự ổn định và rõ ràng trong tình cảm, bạn có thể đề cập điều này ngay trên hồ sơ hẹn hò để đối phương hiểu mong muốn của mình.

Khi không còn hứng thú với một người, bạn cũng nên chủ động nói cho họ biết một cách lịch sự. Việc gửi tin nhắn từ chối có thể không dễ dàng, nhưng người ở phía bên kia cũng xứng đáng được biết rõ tình cảm và suy nghĩ của bạn.