Muhammad Sadeq sống tại tỉnh Uruzgan, Afghanistan, cùng 4 người vợ và 58 người con. Theo BBC, ông từng có hơn 70 người con, trong đó 14 người đã qua đời. Người con nhỏ nhất hiện mới khoảng 3 tháng tuổi.

Số thành viên trong gia đình đông đến mức Muhammad không thể nhớ hết tên các con. Ông thường gọi chung là “con” hoặc “con trai”. Trong lễ cưới của 1 con gái, khi được hỏi tên cô dâu, ông đọc nhầm tên người con khác rồi phải nhờ con trai về hỏi mẹ để xác nhận.

Cả gia đình sống trong căn nhà đất được chia thành nhiều phòng nhưng không có cửa ra vào và cửa sổ đúng nghĩa. Các lối vào chỉ được che bằng vải mỏng. Khu vực tắm giặt đồng thời được dùng để giặt quần áo, rửa bát và đôi khi làm nhà vệ sinh.

Có 58 người con nhưng không nhớ hết tên, người cha thừa nhận hối tiếc quyết định năm xưa. Ảnh: BBC

Gia đình thường chỉ ăn 2 bữa mỗi ngày, gồm bữa sáng và bữa tối. 2 người vợ đảm nhận việc nấu nướng. Khi không có củi, họ phải đốt giấy vụn để chuẩn bị thức ăn. Vào mùa đông, các thành viên ăn trong phòng, còn mùa hè tập trung tại sân nhà.

Nhiều người con của Muhammad phải đi chân đất vì không có tiền mua giày dép. Có thời điểm, những đứa trẻ phải đi ngủ khi chưa được ăn no. Ông từng cố gắng cho các con đến trường nhưng chi phí học tập trở thành trở ngại lớn, trong khi việc bảo đảm đủ thức ăn cho cả nhà cũng đã rất khó khăn.

Muhammad hiện làm việc tại 1 đại lý ô tô. Nguồn thu nhập chính là khoản hoa hồng khoảng 1.000 afghani, tương đương gần 400.000 đồng, cho mỗi chiếc xe bán được. Số tiền này không đủ trang trải chi phí ăn uống, quần áo và học hành của các con.

Ông kết hôn lần đầu khi 20 tuổi. Cả 4 người vợ đều kết hôn trong độ tuổi từ 13 đến 16. Muhammad cho biết đã dành nhiều năm tích cóp tiền sính lễ cho mỗi lần lập gia đình.

Theo người đàn ông 57 tuổi, việc những người vợ kết hôn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh là 1 trong những nguyên nhân khiến các con qua đời. Các bệnh được ông nhắc đến gồm lao, ho gà và sởi.

Muhammad thừa nhận bản thân không thể chu toàn trách nhiệm với tất cả các con. Hiện không có nguồn thu nhập ổn định ngoài tiền hoa hồng bán ô tô, ông mong nhận được sự hỗ trợ để các con được đi học đầy đủ và cả gia đình có đủ thức ăn.