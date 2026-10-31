36 năm lặng thầm giúp người khốn khó

Dang tay với những phận nghèo

Cuối tuần, bà Thuyền đến nhà bà Mai, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 5, nhận gạo nghĩa tình. Ngồi bên hiên nhà, bà Thuyền bùi ngùi nhớ lại ngày người con trai qua đời. Năm ấy, con trai bà trên đường đi làm về thì gặp tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ. Nhận tin dữ, cả gia đình bàng hoàng. Nỗi đau càng trĩu nặng khi gia đình không đủ tiền lo hậu sự cho con.

Hoàn cảnh gia đình bà Thuyền khó khăn. Chồng bà sửa xe tại nhà, thu nhập bữa có bữa không; sức khỏe bà Thuyền không tốt, chỉ lo cơm nước trong nhà; hai cháu nội đang tuổi ăn học. Người con trai - trụ cột trong gia đình - lại đột ngột qua đời. “Lúc đó, cô Mai lo mọi thứ trong tang sự. Cô còn gọi người này, nhờ người kia phụ giúp. Nếu không có cô, tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Nhờ cô mà con tôi mới được yên nghỉ đàng hoàng”, bà Thuyền nghẹn ngào.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai (bìa phải), Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp 5, xã Tân Nhựt, TPHCM trao tặng gạo đến người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NGỌC TRĂM

Sau đám tang, sự sẻ chia của bà Mai với gia đình bà Thuyền không dừng lại. Hai cháu nội của bà được hỗ trợ học bổng, sách vở, đồng phục, bảo hiểm y tế và học phí cho đến khi trưởng thành. Những lúc gia đình thiếu trước hụt sau, bà Mai lại gửi gạo, nhu yếu phẩm và những khoản tiền nhỏ. Đến ngày một người cháu của bà Thuyền lập gia đình, bà Mai đặt may tặng bà Thuyền một bộ áo dài để mặc trong ngày vui của cháu.

Gia đình ông Mai Trung, ở cùng ấp 5, cũng nhận được sự giúp đỡ của bà Mai. Năm 2016, cháu trai ông là anh Mai Anh Tuấn không may rơi từ giàn giáo xuống khi đang làm việc, bị liệt và phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Chi phí chữa trị lên đến hàng chục triệu đồng, trong khi gia đình vốn khó khăn, cha của Tuấn lại mắc bệnh lao phổi.

Cha bệnh, con nằm viện, gia đình gần như không còn khả năng xoay xở. Bà Mai vận động các nhà hảo tâm giúp gia đình khoảng 40 triệu đồng đóng viện phí. Thế nhưng, sau nhiều tháng chống chọi với thương tật, anh Tuấn không qua khỏi. Bà Mai lại có mặt để lo tang sự. Cách đây một năm, khi cha của Tuấn qua đời, bà tiếp tục đứng ra hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Theo lời ông Mai Trung, suốt nhiều năm qua, bà Mai sẵn lòng giúp đỡ những người khó khăn. “Hễ ai tìm đến, bà chưa bao giờ từ chối, luôn nhẹ nhàng nói: Để tôi lo”, ông Trung kể.

Từ nỗi đau riêng đến hành trình sẻ chia

Suốt hơn 36 năm, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 5, xã Tân Nhựt, lặng lẽ đi qua những buồn vui của xóm làng. Người dân địa phương trìu mến gọi bà là “cô Mai nhân ái”. Từ năm 1990, ngoài công tác trong Hội Phụ nữ, bà còn tham gia Hội Chữ thập đỏ, công tác dân số, giảm nghèo...

Nhờ thường xuyên sâu sát địa bàn, bà Mai nắm rõ hoàn cảnh từng gia đình, nhất là những người nghèo, người yếu thế, gặp hoạn nạn. Ít ai biết phía sau hành trình sẻ chia ấy là một nỗi đau mà bà mang theo suốt nhiều năm.

Năm 1994, trên đường đi học về, người con trai thứ tư của bà Mai (khi ấy mới 7 tuổi) không may gặp tai nạn giao thông, để lại những di chứng nặng nề và bệnh tật kéo dài. Gia đình có một khoản tiền tích lũy nhỏ từ công việc kinh doanh, nhưng rồi cũng cạn dần theo những chuyến chạy chữa.

Kinh tế gia đình bà Mai kiệt quệ, nhưng người con vẫn không thể qua khỏi. Lúc ấy, gia đình gần như không còn tiền lo hậu sự. Chiếc quan tài dành cho con chỉ là bốn miếng ván ghép lại. Hình ảnh ấy hằn sâu trong lòng người mẹ. Từ nỗi đau của chính mình, bà Mai tâm nguyện: “Còn sức, còn của, còn giúp được ai thì tôi sẽ cố gắng giúp người đó”.

Sau tang lễ, bà Mai tự vực dậy tinh thần, tiếp tục công việc kinh doanh để phát triển kinh tế gia đình, đồng thời gắn bó với công tác Hội và các hoạt động xã hội. Từ lo tang sự cho những gia đình nghèo, hỗ trợ viện phí, học phí, sách vở, đồng phục, bảo hiểm y tế cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đến trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ yếu thế, những suất ăn và phần quà nhu yếu phẩm cho người lao động nghèo..., việc gì có thể làm, bà Mai đều cố gắng góp sức.

Bà Mai cho biết, trên hành trình sẻ chia, bà may mắn luôn nhận được sự đồng hành của các con và nhiều nhà hảo tâm. Nhờ vậy, những hoạt động chăm lo được duy trì thường xuyên, đến đúng những người đang cần giúp đỡ.

“Tôi không nhớ đã giúp bao nhiêu người, cũng chẳng nhớ hết những việc mình từng làm. Tôi chỉ mong những người được giúp đỡ, khi có điều kiện, sẽ tiếp tục dang tay với người khác. Một người giúp một người, những điều tử tế sẽ được nối dài, nghĩa tình sẽ vực dậy cuộc sống của nhau”, bà Mai tâm sự.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Nhựt, TPHCM, nhận xét, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai là “nhịp cầu nhân ái” ở địa phương. Từ mô hình “Hạt gạo nghĩa tình - San sẻ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu” đến nhiều hoạt động an sinh khác, bà luôn nhiệt tình hưởng ứng, tích cực vận động và trực tiếp trao gửi yêu thương. Việc gì có thể làm cho cộng đồng, bà đều âm thầm góp sức, chẳng nề hà và cũng không mong được ghi nhận. Những việc làm của bà Mai không chỉ kịp thời giúp những phận đời khốn khó vươn lên trong cuộc sống mà còn góp phần lan tỏa lối sống đẹp trong xã hội.