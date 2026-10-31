Hy hữu: Người đàn ông nuốt phải lưỡi dao lam khi đang ăn mì tôm

Cụ thể, trường hợp người đàn ông (45 tuổi, trú tại Ninh Bình) xuất hiện đau họng khi đang ăn mì tôm vào buổi sáng. Sau khi được phát hiện có dị vật tại đoạn 1/3 trên thực quản ở một phòng khám tư nhân, người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức – Cấp cứu – Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Hình ảnh dị vật lưỡi dao lam qua nội soi và trên hình ảnh phim chụp cắt lớp vi tính. Ảnh: BVCC

Thời điểm nhập viện, người bệnh tỉnh, đau họng, đau tức ngực, nói khó do đau, mạch nhanh. Kết quả chụp X-quang ngực cho thấy tình trạng tràn khí lan tỏa trong trung thất và vùng nền cổ hai bên.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CLVT) xác định một lưỡi dao lam nằm trong lòng thực quản, ngang mức đốt sống ngực D2-D3. Thành thực quản xung quanh dày, phù nề, kèm tràn khí trung thất và khí tự do vùng nền cổ.

Đây là những dấu hiệu điển hình của thủng thực quản - một tổn thương nguy hiểm có thể dẫn đến viêm trung thất, áp xe trung thất, sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Các chuyên gia thống nhất phương án lấy dị vật qua nội soi dưới gây mê nội khí quản tại phòng mổ. Nếu điều kiện tổn thương cho phép, ê-kíp Tiêu hóa sẽ đóng các vị trí thủng qua nội soi; ê-kíp Phẫu thuật tiêu hóa thực hiện mở thông dạ dày và hỗng tràng để hỗ trợ điều trị, trong khi chuyên khoa Phẫu thuật lồng ngực sẵn sàng phối hợp khi cần thiết.

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cho biết, thách thức lớn nhất của ca bệnh là lưỡi dao lam có cạnh sắc, cắm sâu và gây thủng hai thành thực quản đối diện nhau tại đoạn 1/3 trên. Đây là vị trí có lòng thực quản hẹp, không gian thao tác của ống nội soi hạn chế. Nếu thao tác không chính xác, quá trình lấy dị vật có thể khiến tổn thương lan rộng.

Sau khi lấy được lưỡi dao lam, ê-kíp còn phải xử lý đồng thời hai vị trí rách đối diện, bảo đảm đóng kín lỗ thủng, ngăn dịch tiêu hóa tràn vào trung thất nhưng vẫn hạn chế nguy cơ gây hẹp thực quản sau can thiệp.

Sau khi cân nhắc các phương tiện đóng tổn thương qua nội soi, các bác sĩ lựa chọn sử dụng clip đôi để khép mép lỗ thủng và đường rách lớp cơ, sau đó bổ sung các clip cầm máu để đóng kín vùng niêm mạc.

Ca can thiệp được thực hiện ngay trong đêm. Qua nội soi, các bác sĩ xác định lưỡi dao lam nằm cách cung răng trên khoảng 20cm, cắm sâu vào hai thành thực quản. Sau khi lấy dị vật, ê-kíp phát hiện hai vết rách lớp cơ đối diện nhau, mỗi vết dài khoảng 2cm; một bên có lỗ thủng, kèm hiện tượng thoát khí.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật lấy dị vật cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, mở thông dạ dày giúp giải áp, hạn chế dịch và thức ăn từ dạ dày trào ngược lên thực quản, tạo điều kiện cho tổn thương liền lại. Trong khi đó, mở thông hỗng tràng tạo đường nuôi dưỡng trực tiếp, giúp người bệnh tạm thời không phải ăn qua đường miệng trong thời gian thực quản hồi phục.

Phương án phối hợp này phù hợp với nguyên tắc xử trí tổn thương thủng đường tiêu hóa: đóng kín vị trí tổn thương khi có thể, đồng thời hạn chế dịch tiêu hóa tiếp tục tràn qua vùng thủng. Sau can thiệp, người bệnh được theo dõi tại Khoa Gây mê hồi sức và được rút ống nội khí quản vài giờ sau đó.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân cần chú ý trong quá trình ăn uống, không ăn vội, vừa ăn vừa sử dụng điện thoại hoặc làm việc khác; cần nhai kỹ, đặc biệt thận trọng với thực phẩm có xương, dăm hoặc vật cứng.

Khi nghi ngờ nuốt phải dị vật, nhất là các vật sắc nhọn như dao lam, kim, xương nhọn, người dân tuyệt đối không cố nuốt thêm cơm, bánh mì để đẩy dị vật xuống; không tự móc họng hoặc dùng dụng cụ lấy dị vật vì có thể khiến tổn thương nghiêm trọng hơn.

Nếu xuất hiện các triệu chứng như đau họng, đau ngực, khó nuốt, khó nói hoặc khó thở sau khi ăn uống, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám. Trường hợp khó thở hoặc đau ngực dữ dội cần gọi cấp cứu 115.

Đặc biệt, dị vật sắc nhọn hoặc nghi ngờ gây thủng đường tiêu hóa cần được xử trí tại cơ sở y tế có đầy đủ phương tiện nội soi can thiệp, gây mê hồi sức và phẫu thuật.