Dựng nhà mới, rời vùng sạt lở

Trên vùng đất tái định cư được đầu tư hạ tầng đồng bộ, những ngôi nhà mới dần thành hình, giúp người dân từng bước ổn định nơi ở, rời vùng có nguy cơ sạt lở.

Đẩy nhanh giao đất, dựng nhà

Dự án tái định cư di dời khẩn cấp các hộ dân sống trong vùng sạt lở núi Gành (giai đoạn 2, thôn Xuân An) có quy mô 4,75 ha, bố trí 107 lô đất để phục vụ di dời 66 hộ dân. Theo kế hoạch, năm 2026 thực hiện di dời 15 hộ; 51 hộ còn lại thực hiện trong giai đoạn 2027 - 2030. Tổng vốn thực hiện dự án dự kiến hơn 162,2 tỷ đồng.

Ông Mai Phu (thôn Đức Phổ, xã Đề Gi) xây nhà tại khu tái định cư. Ảnh: T.Lợi

Đến nay, công tác kiểm đếm đã hoàn thành đối với 107 hộ bị ảnh hưởng bởi việc xây dựng khu tái định cư mới và 66 hộ thuộc diện phải di dời khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án đã được chi trả hơn 14,2 tỷ đồng; 15/66 hộ phải di dời đã được phê duyệt, chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư với tổng kinh phí hơn 15,5 tỷ đồng. Địa phương cũng đã phê duyệt hỗ trợ kinh phí làm nhà ở đợt 2 cho 27 hộ, hơn 25,6 tỷ đồng.

Ông Võ Văn Tài - Chủ tịch UBND xã Đề Gi - cho biết: Đến nay, toàn bộ 4,75 ha mặt bằng khu tái định cư đã được bàn giao cho chủ đầu tư. Từ mặt bằng được bàn giao, hạ tầng hoàn tất đến đâu, địa phương triển khai phân lô, bốc thăm, giao đất đến đó. Tại núi Gành, 33 hộ đã được bốc thăm, giao đất, vượt 18 hộ so với kế hoạch năm 2026; 26 căn đang xây dựng.

Cùng với núi Gành, xã Đề Gi đang triển khai phương án di dời các hộ dân sống ở khu vực phía đông đường ven biển thuộc thôn An Quang Đông, bố trí xen ghép tại khu tái định cư An Quang đã có sẵn hạ tầng. Phương án có 24 lô đất, phục vụ di dời 24 hộ dân. Đến nay, 20 hộ đã được phê duyệt bồi thường, hỗ trợ; 13 hộ đủ điều kiện đợt 1 đã bốc thăm, nhận đất; có 8 căn nhà đã xây dựng hoàn thành.

Mong sớm ổn định nơi ở mới

Những ngày đầu tháng 9, khu tái định cư núi Gành nhộn nhịp cảnh xây dựng. Nhiều căn nhà đang làm móng, xây tường; người dân tranh thủ đẩy nhanh tiến độ để sớm ổn định chỗ ở trước mùa mưa bão.

Đang theo sát quá trình hoàn thiện căn nhà của gia đình, ông Phan Văn Kim (73 tuổi, thôn Đức Phổ) cho biết gia đình bắt đầu xây nhà tại khu tái định cư từ cuối tháng 6 âm lịch. Ở nơi cũ, gia đình có đất rộng, vườn cây, chuồng trại với hàng trăm con gia cầm và đàn dê. Nhưng mỗi khi mưa lớn, nguy cơ sạt lở luôn là nỗi lo thường trực.

Điều chỉnh kế hoạch bố trí dân cư Ngày 6-9, UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh kế hoạch bố trí, ổn định dân cư năm 2026 đối với một số dự án, phương án trên địa bàn. Theo đó, dự án tái định cư núi Gành (giai đoạn 2, xã Đề Gi) được bổ sung 2 hộ thuộc giai đoạn 1 chưa di dời; phương án bố trí ổn định dân cư thôn An Quang Đông giảm 4 hộ do không đủ điều kiện tái định cư. UBND tỉnh yêu cầu ưu tiên vốn cho các dự án có khả năng hoàn thành di dời, giải ngân trong năm 2026.

Chuyển lên khu tái định cư, gia đình ông Kim được đền bù gần 2,7 tỷ đồng, được bố trí 2 lô đất, mỗi lô rộng 200 m². Trên đất mới, ông xây 2 căn nhà kiên cố, mỗi căn khoảng 120 m². “Lên đây hạ tầng, điện nước, đường sá, vỉa hè được đầu tư bài bản hơn hẳn nơi cũ. Tết này gia đình tôi có thể yên tâm đón Tết trong ngôi nhà mới vững chắc” - ông chia sẻ.

Cách đó không xa, ông Mai Phu (57 tuổi, cùng thôn) cũng gấp rút hoàn thiện căn nhà mới để 7 thành viên sớm chuyển đến ở. Với hơn 1,1 tỷ đồng tiền đền bù, ông dành 460 triệu đồng mua lô đất tái định cư rộng 200 m² và đầu tư xây nhà.

Từng mưu sinh bằng nghề biển và chăn nuôi tại khu vực có nguy cơ sạt lở, nay ông Phu chuyển sang làm lao động tự do. Dù việc chi trả bồi thường, giao đất có thời điểm chậm hơn dự kiến, điều ông mong muốn nhất vẫn là gia đình được rời vùng nguy hiểm, đến nơi ở an toàn hơn.