TP.HCM chi 7.688 tỷ đồng làm dự án thoát nước qua 8 phường

UBND TP.HCM đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải thiện hệ thống thoát nước - xử lý nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn (CRUS2). Dự án đi qua 8 phường gồm Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, An Hội Tây, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Bình Hưng Hòa, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 52,8 ha, không thực hiện thu hồi đất.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.688,3 tỷ đồng (tương đương 304,57 triệu USD). Trong đó, vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) 200,29 triệu USD, tương đương hơn 5.055,8 tỷ đồng. Vốn đối ứng hơn 2.632,5 tỷ đồng, tương đương 104,28 triệu USD.

Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM.

Theo Kế hoạch thoát nước, chống ngập năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu xử lý các điểm ngập, hoàn thiện hệ thống thoát nước, tăng cường kiểm soát triều...

Dự án dự kiến hoàn thành vào 2029, với mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tình trạng ngập nước; nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trong khu vực; xây dựng một đô thị có khả năng thích ứng cao và giảm thiểu rủi ro trước tình hình biến đổi khí hậu tác động.

Với tổng diện tích khoảng 2.730 ha, lưu vực Tây Sài Gòn hiện là một trong những khu vực được TP.HCM tập trung xem xét đầu tư, xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật thoát nước.

Dự án Cải thiện thoát nước lưu vực Tây Sài Gòn và thích ứng với biến đổi khí hậu được UBND TP.HCM đề xuất từ năm 2019. Đây là dự án không có sự quan tâm của các nhà đầu tư tư nhân.

Các hạng mục xây dựng của dự kiến như hệ thống cống bao dọc theo kênh Tham Lương - Bến Cát đến Nhà máy Xử lý nước thải Tây Sài Gòn; xây dựng hệ thống thu gom nước thải và thoát nước chung; xây dựng trạm bơm và hạ tầng phục vụ quản lý thoát nước và nước thải; xây dựng và cải thiện hệ thống thoát nước chung hiện hữu, hệ thống thoát nước riêng và các đấu nối hộ gia đình; xây dựng trạm trung chuyển bùn phốt và hạ tầng xử lý để tăng cường hiệu quả quản lý...

Theo Kế hoạch thoát nước, chống ngập năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu xử lý các điểm ngập, hoàn thiện hệ thống thoát nước, tăng cường kiểm soát triều và ứng dụng công nghệ trong quản lý. Trong năm, dự kiến có 9 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 7.150 tỷ đồng hoàn thành.

Thành phố cũng điều chỉnh Đề án chống ngập và xử lý nước thải TP.HCM giai đoạn 2020-2045 và Kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020-2030.