Ông Trần Lệ Nguyên làm Chủ tịch doanh nghiệp phát triển dự án tại đất vàng 8 -12 Lê Duẩn

Theo hồ sơ đăng ký thay đổi doanh nghiệp ngày 22/9, CTCP Đầu tư Lavenue đã cập nhật thông tin người đại diện theo pháp luật.

Ông Trần Lệ Nguyên giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty thay bà Lê Thị Thanh Thúy. Ông Nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn KIDO (Mã: KDC).

Đồng thời, Lavenue dời trụ sở về số 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Tân Định, TP HCM (trước đây được đặt tại số 12 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM). Cách đó không lâu, Lavenue đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng lên 775 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố cụ thể.

Lavenue được thành lập tháng 9/2010 để thực hiện dự án tại khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn, quận 1, TP HCM, tên thương mại là Lavenue Crown. Khu đất có tổng diện tích hơn 4.800 m2, nằm tại vị trí trung tâm, với ba mặt tiền Lê Duẩn, Nguyễn Văn Chiêm và Hai Bà Trưng.

Nguồn gốc của Lavenue gắn với phương án thành lập một công ty cổ phần để thực hiện dự án khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại tại khu đất này. Ban đầu, Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà TP HCM cùng 4 doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương tham gia góp vốn.

Sau đó, 4 doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại Lavenue cho Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô, nay là KIDO. Theo giá chuyển nhượng được công bố, KIDO chi khoảng 250 tỷ đồng để sở hữu 50% vốn tại Lavenue. Tuy nhiên, báo cáo tài chính của KIDO năm 2010 ghi nhận khoản đầu tư vào Lavenue ở mức 600 tỷ đồng.

Đến năm 2016, cơ cấu sở hữu tại Lavenue gồm KIDO nắm 50%, Hoa Tháng Năm 30% và Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà TP HCM 20%. Phần vốn thực tế đã góp tương ứng lần lượt là 388 tỷ đồng, 233 tỷ đồng và 155 tỷ đồng.

Trong những năm sau đó, dự án Lavenue Crown không thể triển khai như kế hoạch. KIDO tiếp tục ghi nhận Lavenue là công ty liên doanh đồng kiểm soát với tỷ lệ sở hữu 50%.

Theo BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 của KIDO được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY), Lavenue vẫn là công ty liên doanh và liên kết đồng kiểm soát do KIDO sở hữu 50%, tương đương giá trị đầu tư gần 316 tỷ đồng.

Báo cáo cũng cho biết từ năm 2018, việc thực hiện dự án Lavenue đã được các cơ quan có thẩm quyền thanh tra; sau đó các bản án của TAND TP HCM và TAND cấp cao tại TP HCM được ban hành liên quan đến những vấn đề tại dự án. Doanh nghiệp đã trích lập dự phòng đầu tư dựa trên giá trị có thể thu hồi của khoản đầu tư.

Khoản đầu tư này từng được KIDO ghi nhận ở quy mô hơn 1.000 tỷ đồng vào thời điểm cuối tháng 6/2019. Đây là khoản đầu tư kéo dài nhiều năm trong bối cảnh dự án tại khu đất trung tâm TP HCM không thể triển khai.

Dự án Lavenue Crown tại khu đất số 8-12 Lê Duẩn do Lavenue làm chủ đầu tư. (Ảnh tư liệu: Hiếu Quân).

Đất vàng 8 - 12 Lê Duẩn đang được xem xét thanh toán cho dự án BT Cầu Cần Giờ

Trong khi khoản đầu tư tại Lavenue được KIDO tiếp tục ghi nhận trên báo cáo tài chính, số phận của chính khu đất 8-12 Lê Duẩn đã có thay đổi lớn.

Sau khi KIDO đầu tư vào Lavenue, loạt cán bộ TP HCM bị bắt do liên quan đến việc giao đất không qua đấu giá tại khu đất này. Dự án Lavenue Crown vì thế không thể triển khai như kế hoạch.

Năm 2018, TP HCM quyết định thu hồi khu đất 8 - 12 Lê Duẩn. Sau khi hoàn tất các thủ tục thi hành án, đến năm 2022, khu đất được bàn giao về UBND TP HCM quản lý. Tại phiên tòa xét xử vụ án liên quan khu đất này năm 2020, HĐXX tuyên thu hồi khu đất 8-12 Lê Duẩn, giao UBND TP HCM quản lý, sử dụng. Đồng thời, Lavenue phải trả lại phần tiền góp vốn cho KIDO theo phán quyết của tòa.

Hiện khu đất vẫn được quây tôn, bên trong chủ yếu sử dụng làm bãi giữ ôtô, xe máy trong thời gian chờ phương án sử dụng mới.

Một trong những phương án mới nhất đối với khu đất là đưa vào quỹ đất thanh toán một phần hợp đồng BT của dự án cầu Cần Giờ.

Theo chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án, TP HCM dự kiến sử dụng hai khu đất công tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng và 8-12 Lê Duẩn, tổng giá trị khoảng 7.533 tỷ đồng, để thanh toán một phần hợp đồng BT. Phần còn lại sẽ được thành phố thanh toán bằng ngân sách sau khi công trình hoàn thành.

Riêng khu đất 8-12 Lê Duẩn có giá trị khoảng 3.422 tỷ đồng. Nếu phương án này được thực hiện, khu đất từng được kỳ vọng trở thành một tổ hợp bất động sản cao cấp tại trung tâm thành phố sẽ được đưa vào phương án sử dụng tài sản công để thanh toán cho một dự án hạ tầng lớn của TP HCM.

Dự án BT Cầu Cần Giờ do CTCP Masterise Hạ tầng Cần Giờ làm nhà đầu tư, được TP HCM lựa chọn triển khai dự án theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 13.349 tỷ đồng, vượt sông Soài Rạp, kết nối khu vực phía Nam TP HCM với Cần Giờ.

Dự án được động thổ từ tháng 1/2026. Đến tháng 9, nhà đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục liên quan đến báo cáo nghiên cứu khả thi và chuẩn bị các bước tiếp theo để triển khai dự án.