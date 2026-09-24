Không để chậm trễ, quyết tâm hoàn thành mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia

Các đại biểu họp tại điểm cầu UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, đến nay, tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2025 kéo dài sang năm 2026 của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đạt thấp, mới chỉ đạt 37,2% kế hoạch; vốn chi thường xuyên đạt 52,1% kế hoạch. Cụ thể, có 19 địa phương giải ngân vốn đầu tư dưới 35%: 32 địa phương giải ngân vốn sự nghiệp dưới 35%.

Đồng chí Đỗ Hùng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những "nút thắt" khiến tiến độ chậm trễ, bao gồm năng lực của một số nhà thầu và ban quản lý dự án còn hạn chế; vướng mắc về thủ tục đất đai, nguồn cung ứng vật liệu xây dựng; cán bộ cấp xã thiếu kinh nghiệm quản lý đầu tư xây dựng; cùng với việc một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ.

Lãnh đạo Sở Dân tộc - Tôn giáo phát biểu thảo luận tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức nhấn mạnh: Tiến độ giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đoạn 2021-2025 (kéo dài sang năm 2026) đang không đạt yêu cầu đặt ra. Các sở, ngành, địa phương cần tập trung cao độ, nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn, hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn chậm nhất trước ngày 30-9. Các chủ đầu tư phải lập bảng theo dõi giải ngân chi tiết theo tuần cho từng dự án; kiên quyết thay thế nhà thầu hoặc dừng thi công đối với các dự án chậm tiến độ; chủ động tháo gỡ điểm nghẽn về vật liệu xây dựng, đẩy nhanh nghiệm thu và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tiến độ giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia.

Với các chương trình mục tiêu năm 2026 - 2030, Sở Nông nghiệp và Sở Tài chính tham mưu khẩn trương phân bổ số vốn được giao năm 2026 để tổ chức thực hiện và giải ngân, bảo đảm phù hợp mục tiêu, đối tượng và nội dung của từng chương trình; ưu tiên cao nhất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, an toàn khu giải quyết các nhu cầu cấp thiết về nhà ở, đất sản xuất, hạ tầng xã hội thiết yếu. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hệ thống dữ liệu để quản lý, giám sát Chương trình hiệu quả, tránh trùng lặp nhiệm vụ chi. Kiện toàn bộ máy quản lý Chương trình các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ để kịp thời phát hiện, xử lý các vướng mắc tại cơ sở, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, đúng đối tượng và phát huy tối đa hiệu quả đầu tư trên địa bàn tỉnh...