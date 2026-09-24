Làm rõ từng khoản chi phí của tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 70/2026/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 17/9/2026.

Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung xác định tổng mức đầu tư xây dựng, chi phí tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, qua đó hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo thuận lợi trong triển khai dự án (Ảnh minh họa: AI tạo).

Theo Thông tư, tổng mức đầu tư xây dựng Dự án được xác định phù hợp với thiết kế và các nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi, gồm tổng mức đầu tư của các dự án thành phần và tiểu dự án.

Cụ thể, Dự án gồm: Dự án thành phần 1 - Đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga; Dự án thành phần 2 - Đầu tư xây dựng công trình đường sắt; các tiểu dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ trì thực hiện; cùng các dự án thành phần do UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua chủ trì thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật.

Đối với Dự án thành phần 1 đang triển khai và các dự án thành phần, tiểu dự án do UBND các tỉnh, thành phố và EVN chủ trì, việc xác định tổng mức đầu tư thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các mỏ khoáng sản khai thác làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ dự án và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các khu vực bãi đổ thải theo Điều 31 Nghị định số 123/2025/NĐ-CP được tính vào tổng mức đầu tư xây dựng của các dự án thành phần do UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua chủ trì thực hiện.

Đối với Dự án thành phần 2, tổng mức đầu tư xây dựng gồm các khoản chi phí theo Điều 31 Nghị định số 123/2025/NĐ-CP, gồm chi phí đầu tư tĩnh và chi phí đầu tư động.

Trong đó, chi phí đầu tư tĩnh gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí khác và chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh. Chi phí đầu tư động gồm chi phí dự phòng trượt giá trong thời gian thực hiện dự án và lãi vay trong thời gian xây dựng (nếu có).

Ngoài ra, tổng mức đầu tư còn bao gồm chi phí mua sắm đầu máy, toa xe (đoàn tàu động lực) theo thiết kế và yêu cầu của dự án.

Vốn lưu động ban đầu (nếu có) là khoản chi phí bảo đảm hoạt động vận hành bình thường của dự án trong giai đoạn đầu đưa vào khai thác, gồm chi phí mua nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, động lực, trả lương và các chi phí liên quan.

Thông tư 70 cũng hướng dẫn cụ thể việc xác định chi phí xây dựng. Khoản chi phí này bao gồm chi phí xây dựng các công trình, hạng mục như nền đường, cầu cống, hầm, đường ray; hệ thống thông tin liên lạc, tín hiệu, thông tin, giám sát thiên tai; điện lực và cấp điện kéo tàu, cơ điện; nhà cửa; cấp thoát nước; hạ tầng kỹ thuật trong ga và các công trình, hạng mục liên quan đến đầu máy, toa xe, đoàn tàu điện khí hóa (EMU).

Bên cạnh đó là chi phí xây dựng các công trình kiến trúc khác; lắp đặt đường ống, cáp; xây dựng móng thiết bị, bệ làm việc và các hạng mục nằm trong phạm vi công trình xây dựng.

Chi phí xây dựng cũng bao gồm các khoản thuộc nội dung chi phí xây dựng trong công tác di dời, hoàn trả (cải tuyến), các cơ sở tạm thời quy mô lớn, công trình tạm (đoạn chuyển tiếp) và các công trình xây dựng khác.