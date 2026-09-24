Đại công trường APEC 2027 ở Phú Quốc bứt tốc, hình hài loạt công trình tỷ đô dần hiện rõ

Cánh cửa đầu tiên đón APEC 2027 đến với đảo Ngọc đang dần thành hình - dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có quy mô 1.050 ha.

Giai đoạn 1 được thiết kế với công suất 20 - 24 triệu lượt khách mỗi năm vào năm 2030, đưa Phú Quốc hướng tới nhóm cảng hàng không có công suất lớn nhất cả nước. Hiện công trình đang khẩn trương hoàn thiện hệ mái và lắp kính mặt ngoài nhà ga.

Lấy cảm hứng từ hình tượng Phượng Hoàng lửa vươn lên, kiến trúc nhà ga mang thông điệp về “kỷ nguyên vươn mình”, sự tái sinh và sức sống mãnh liệt. Bên trong, các tầng nhà ga đang từng bước hoàn thiện với hệ trần trang trí, nội thất và nhiều hạng mục đồng bộ.

Nhà ga chính đang bước vào chặng nước rút khi kết cấu bê tông, xây trát và hoàn thiện đã đạt khoảng 95%; hệ thống xử lý hành lý đạt 60%. Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác tháng 4/2027.

Nằm trong tổng thể dự án mở rộng sân bay Phú Quốc, Nhà ga VIP có diện tích sàn 9.890 m² trên khu đất 5,3 ha, lấy cảm hứng từ hình tượng cá đại bàng biển. Công trình được thiết kế để đón tiếp trọng thị các đoàn nguyên thủ với quy mô tới 300 người; hiện phần mái cơ bản hoàn thiện, các hạng mục xây, trát bên trong đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ “cánh cửa” sân bay đến “trái tim” APEC, tuyến LRT dài 17,59 km sẽ trở thành mạch kết nối xuyên suốt đảo Ngọc. Chạy dọc dải phân cách giữa ĐT.975, tuyến có 6 nhà ga với kiến trúc lấy cảm hứng từ nét văn hóa đặc trưng của ba miền Việt Nam.

Tính đến nay, các mũi thi công cầu, hầm và nền đường được triển khai đồng thời và song song bước vào giai đoạn lắp ray. Dự án tuyến đường sắt nhẹ (LRT) tại Phú Quốc (tỉnh An Giang) đặt mục tiêu hoàn thành chạy thử vào tháng 7/2027 và khai thác thương mại vào tháng 11/2027.

Những tuyến giao thông mới đang dần định hình diện mạo Phú Quốc trước thềm APEC 2027. ĐT.975 - trục huyết mạch Bắc - Nam với tuyến LRT chạy song song - đang tăng tốc, cùng Đại lộ APEC dài 3 km, 4-6 làn xe, từng bước hoàn thiện hệ thống cống, vỉa hè và nền đường, hướng tới hoàn thành trong quý II/2027.

Được ví như “trái tim” của tổ hợp APEC, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC gây ấn tượng với tổng diện tích sàn 153.130 m², cao 39,25 m, gồm 1 tầng hầm, 3 tầng nổi và tầng tum kỹ thuật. Điểm nhấn bên trong là ballroom rộng 11.050 m², sở hữu nhịp vượt không cột lên tới 81 m; hệ mái công trình được thiết kế mô phỏng những lớp sóng biển.

Tại công trường, phần khung và mái Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đã dần hoàn thiện, khép kín, đưa công trình bước vào chặng nước rút. Dự án đặt mục tiêu hoàn thiện mặt ngoài trong quý IV/2026 và hoàn thiện nội thất vào ngày 31/3/2027.

Cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC là Nhà biểu diễn đa năng, công trình có tổng diện tích sàn 54.680 m², gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, sở hữu khán phòng có sức chứa lên tới 4.030 chỗ ngồi.

Điểm nhấn của Nhà biểu diễn đa năng nằm ở lớp vỏ kiến trúc lấy cảm hứng từ vảy Rồng, gợi nhắc truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”. Hệ thống 50 cột trụ nâng đỡ công trình cũng mang ý nghĩa đặc biệt, tượng trưng cho 50 người con theo cha xuống biển.

Nhà biểu diễn đa năng APEC đang bước vào chặng nước rút khi kết cấu bê tông cốt thép đã đạt gần 100%. Trên công trường, kỹ sư, công nhân đang khẩn trương lắp đặt 50 cột đỡ hệ mái và hoàn thiện các hạng mục bên trong, hướng tới hoàn thiện mặt ngoài trong quý IV/2026 và hoàn tất nội thất vào ngày 30/3/2027.