Bảo đảm an toàn cho hệ thống tường Hoàng thành Huế trong mùa mưa bão

Đoạn tường Hoàng thành Huế có nguy cơ sụp đổ được gia cố bằng khung sắt.

Ông Phùng Văn Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, trong đợt mưa lũ năm 2025, hệ thống tường Hoàng thành Huế bị sụp đổ một đoạn. Ngay sau đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng và khẩn cấp khắc phục đoạn tường thành bị sụp đổ. Qua khảo sát, đơn vị xác định có 12 đoạn tường thành có nguy cơ xung yếu, xuống cấp nghiêm trọng. Trung tâm đã lập danh sách những vị trí cần xử lý, đồng thời triển khai lắp đặt hệ thống khung sắt để gia cường, chống đỡ các đoạn tường thành này.

Tường Hoàng thành Huế là vòng thành thứ hai nằm bên trong Kinh thành Huế, ở bờ Bắc sông Hương thuộc phường Phú Xuân.

Để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão, thời gian qua, Trung tâm thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng hệ thống tường thành. Khi phát hiện các vị trí mới có nguy cơ xuống cấp, đơn vị sẽ phối hợp với cơ quan chức năng triển khai biện pháp gia cố, gia cường phù hợp.

Các đoạn tường thành xung yếu có nguy cơ sụp đổ được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế gia cố.

Đối với các vị trí tường thành được xác định có nguy cơ mất an toàn cao, Trung tâm bố trí biển cảnh báo; đồng thời, cắt cử lực lượng bảo vệ thường xuyên kiểm tra, rà soát những khu vực này. Khi phát hiện du khách, người dân tiếp cận khu vực tường thành nguy hiểm, lực lượng bảo vệ sẽ nhắc nhở, hướng dẫn nhằm bảo đảm an toàn.

Trung tâm đã nghiên cứu, khảo sát và lập dự án tu bổ tổng thể tường Hoàng thành cùng hệ thống kè đá Ngoại Kim Thủy; báo cáo Hội đồng Khoa học và đang xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Dự kiến đầu năm 2027, dự án đủ điều kiện để triển khai khởi công, thi công theo quy định.

Đoạn tường Hoàng thành Huế được tu bổ lại sau khi bị sụp do ngập lụt năm 2025.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tổng chu vi hệ thống tường Hoàng thành Huế cần nghiên cứu tu bổ, phục hồi là khoảng 2.400m. Đây là vòng thành thứ hai nằm bên trong Kinh thành Huế. Hệ thống tường Hoàng thành Huế mỗi mặt dài khoảng 600m, được xây bằng gạch, cao 4m và dày 1m. Xung quanh hệ thống tường thành này được bảo vệ bởi hệ thống hào và hồ có chung tên gọi là Kim Thủy. Trải qua hàng trăm năm, hệ thống tường Hoàng thành Huế đã xuống cấp nghiêm trọng ở nhiều điểm, nhất là ở mặt phía Bắc và phía Đông.

Đoạn tường Hoàng thành Huế có nguy cơ sụp đổ được gia cố bằng khung sắt.

Trước đó, vào ngày 2/11/2025 đã xảy ra sự cố sập đổ một đoạn tường Hoàng Thành mặt phía Bắc, giáp đường Đặng Thái Thân, cách cửa Hòa Bình khoảng 180m về phía Đông. Đoạn tường bị sập đổ có chiều dài 14,2m, cao trung bình khoảng 4,3m. Nguyên nhân được xác định do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lớn kéo dài cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025. Sau khi xảy ra sự cố, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã thực hiện các biện pháp rào chắn, chống đỡ kịp thời để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra; đồng thời, báo cáo tình hình sự cố đến UBND thành phố, cơ quan quản lý nhà nước liên quan.