Toàn cảnh loạt siêu dự án chạy đua tiến độ đón APEC ở Phú Quốc

Sân bay mở rộng, nhà ga VIP dần thành hình

Cánh cửa đầu tiên đón APEC 2027 đến với đảo Ngọc là dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, quy mô 1.050ha.

Toàn cảnh nhà ga T2 Phú Quốc đang thi công. Ảnh: Khải Anh.

Giai đoạn 1 của dự án được thiết kế để phục vụ 20-24 triệu lượt khách mỗi năm vào năm 2030. Hiện công trình đang tập trung hoàn thiện mặt ngoài nhà ga, lắp kính và thi công phần mái.

Ảnh mô hình và thực tế đang thi công tại nhà ga T2. Ảnh: Khải Anh.

Kiến trúc nhà ga lấy cảm hứng từ hình tượng Phượng Hoàng lửa vươn lên, biểu tượng cho sự tái sinh và sức sống mạnh mẽ.

Theo cập nhật tháng 9/2026, kết cấu bê tông khu nhà ga chính đã hoàn thành khoảng 95%; xây trát và hoàn thiện đạt khoảng 95%; hệ thống xử lý hành lý đạt 60%.

Bên trong nhà ga, các hạng mục trần trang trí, nội thất và hệ thống kỹ thuật đang được triển khai. Giai đoạn 1 dự kiến đưa vào khai thác tháng 4/2027.

Nằm trong tổng thể dự án mở rộng sân bay, Nhà ga VIP có diện tích sàn 9.890m² trên khu đất 5,3ha, được thiết kế để đón tiếp các đoàn nguyên thủ với quy mô tới 300 người. (Ảnh mô hình và thực tế tiến độ thi công).

Phần mái công trình cơ bản hoàn thiện, các hạng mục xây, trát bên trong đang được đẩy nhanh.

Theo ông Mai Đình Khoa, Giám sát hoàn thiện thi công dự án, phần mái sẽ hoàn tất trong tháng 9, các hạng mục xây, trát dự kiến cơ bản hoàn thành trong tháng 10/2026. Toàn bộ nội thất, hệ thống kỹ thuật và thiết bị vận hành dự kiến hoàn thiện vào tháng 3/2027.

LRT nối sân bay với trung tâm APEC

Nếu sân bay là cửa ngõ, tuyến đường sắt đô thị LRT dài 17,59km được kỳ vọng trở thành mạch kết nối sân bay với khu vực Trung tâm Hội nghị APEC ở Nam đảo.

Tuyến đường sắt đô thị LRT đang được các nhà thầu thi công ngày đêm. Ảnh: Khải Anh.

Toàn tuyến chạy dọc dải phân cách giữa đường tỉnh ĐT.975, gồm 6 nhà ga. Kiến trúc các nhà ga lấy cảm hứng từ những nét đặc trưng văn hóa của ba miền Việt Nam.

Đại lộ 10 làn xe nhìn từ trên cao. Ảnh: Khải Anh.

Đến tháng 9/2026, các mũi thi công cầu, hầm và nền đường được triển khai đồng thời. Tuyến đường sắt đang bước vào giai đoạn lắp ray.

Dự án đặt mục tiêu hoàn thành chạy thử vào tháng 7/2027 và khai thác thương mại từ tháng 11/2027.

Song hành với tuyến LRT là ĐT.975, được xem là trục đại lộ Bắc - Nam của Phú Quốc. Tuyến đường có quy mô 62m, 10 làn xe, chạy xuyên suốt cùng hành lang LRT.

Đường sắt đô thị LRT Phú Quốc nằm giữa đại lộ 10 làn xe. Ảnh: Khải Anh.

Đến nay, hình hài tuyến đường đã lộ rõ. Các hạng mục nền đường, cầu, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật đang được đẩy nhanh, hướng tới hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý 2/2027.

Ở khu vực Nam đảo, Đại lộ APEC dài khoảng 3km, quy mô 4-6 làn xe, vỉa hè mỗi bên rộng 8m cũng đang được triển khai. Hệ thống cống, vỉa hè và xử lý nền được đẩy nhanh, mặt cắt toàn tuyến đã dần hình thành.

Dự án đặt mục tiêu hoàn thành trong quý II/2027, tạo trục kết nối trực tiếp giữa các công trình trọng điểm trong khu vực tổ hợp APEC.

"Trái tim" của tổ hợp APEC

Nằm giữa quần thể các công trình phục vụ APEC, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC có tổng diện tích sàn 153.130m², cao 39,25m, gồm một tầng hầm, 3 tầng nổi và tầng tum kỹ thuật.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC. Ảnh: Khải Anh.

Điểm nhấn bên trong là ballroom rộng 11.050m², có nhịp vượt không cột lên tới 81m. Hệ mái công trình được thiết kế mô phỏng những lớp sóng biển.

Ảnh mô hình và thực tế thi công đến tháng 9/2026 thi công Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC.

Tại công trường, phần khung và mái đang dần hoàn thiện, công trình từng bước được khép kín. Dự án đặt mục tiêu hoàn thiện mặt ngoài trong quý 4/2026 và hoàn thành nội thất vào ngày 31/3/2027.

Cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm là Nhà biểu diễn đa năng APEC, có tổng diện tích sàn 54.680m², gồm 6 tầng nổi và một tầng hầm.

Công trình sở hữu khán phòng 4.030 chỗ ngồi. Lớp vỏ kiến trúc lấy cảm hứng từ vảy Rồng, gợi nhắc truyền thuyết "Con Rồng cháu Tiên". Hệ thống 50 cột trụ nâng đỡ mái được lấy ý tưởng từ hình tượng 50 người con theo cha xuống biển.

Nhà biểu diễn đa năng APEC bên cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC. Ảnh: Khải Anh.

Ghi nhận tại công trường, kết cấu bê tông cốt thép của Nhà biểu diễn đa năng đã đạt gần 100%. Các đơn vị đang lắp đặt hệ thống 50 cột đỡ mái và hoàn thiện những hạng mục bên trong.

Dự án dự kiến hoàn thiện mặt ngoài trong quý 4/2026, sau đó hoàn thiện nội thất vào ngày 30/3/2027.

Sau một năm triển khai, từ sân bay, những tuyến đường mới đến đường sắt đô thị và quần thể công trình APEC, nhiều hạng mục lớn tại Phú Quốc đã dần hiện rõ hình hài.

Những mốc tiến độ được đặt ra cho năm 2027 đang đến gần, khi đảo Ngọc chuẩn bị bước vào một sự kiện quốc tế đặc biệt quan trọng.