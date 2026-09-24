Lào Cai thành lập Cụm công nghiệp Yên Hợp 2 rộng 75ha

Lào Cai

Đầu tư hơn 625 tỷ đồng xây dựng hạ tầng

Theo Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai về việc thành lập Cụm công nghiệp Yên Hợp 2, cụm công nghiệp được xây dựng tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai, với diện tích 75ha.

Công ty cổ phần PH GREEN được xác định là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ trong phạm vi cụm công nghiệp, gồm san nền, giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải với nhà máy xử lý nước thải tập trung, hệ thống chiếu sáng, cây xanh và khu hành chính - dịch vụ - kỹ thuật.

Theo cơ cấu sử dụng đất, đất công nghiệp dành cho xây dựng nhà máy, kho tàng chiếm 52,5ha, tương đương 70% diện tích. Đất hạ tầng kỹ thuật 1,5ha; đất cây xanh - mặt nước 11,25ha và đất giao thông 9,75ha.

Tổng mức đầu tư dự án là 625,2 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp khác của doanh nghiệp 93,78 tỷ đồng, chiếm 15%; vốn vay ngân hàng 531,42 tỷ đồng, chiếm 85%.

Thời gian thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 23 tháng kể từ ngày có Quyết định thành lập cụm công nghiệp. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Cụm công nghiệp Yên Hợp 2 được xây dựng tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai, với diện tích 75ha.

Định hướng thu hút nhiều ngành công nghiệp

Cụm công nghiệp Yên Hợp 2 được định hướng phát triển nhiều nhóm ngành, trong đó có chế biến nông, lâm, thủy sản; chế biến khoáng sản; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất điện, nước; chế tạo, lắp ráp và sửa chữa cơ khí, điện tử; công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến công nghệ cao.

Ngoài ra, cụm công nghiệp còn định hướng các ngành sản xuất hóa chất, hàng tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ và các ngành nghề khác phù hợp với quy hoạch, quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu chủ đầu tư tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy; phối hợp với UBND xã Xuân Ái thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di chuyển mồ mả.

Chủ đầu tư phải hoàn thành nhà máy xử lý nước thải tập trung trước khi tiếp nhận các dự án thứ cấp vào hoạt động. Đồng thời, quá trình triển khai phải bảo đảm các quy định về bảo vệ môi trường, không để xảy ra ô nhiễm, tạo sự đồng thuận của người dân và không để phát sinh khiếu kiện.