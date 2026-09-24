Lào Cai có thêm cụm công nghiệp 75 ha, vốn hạ tầng hơn 625 tỷ đồng

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 3427/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Yên Hợp 2 tại xã Xuân Ái, với diện tích 75 ha.

Theo quyết định, Cụm công nghiệp Yên Hợp 2 có phía Bắc giáp đất nông nghiệp và khu dân cư; phía Đông giáp đất nông nghiệp và sông Hồng; phía Nam giáp đất nông nghiệp và khu dân cư; phía Tây giáp đất nông nghiệp, đất nghĩa trang, khu dân cư và đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Khu vực thực hiện dự án hiện chủ yếu là đất rừng sản xuất và đất trồng cây lâu năm. Trong tổng diện tích 75 ha, đất rừng sản xuất chiếm 45,26 ha; đất trồng cây lâu năm 11,36 ha; đất ở tại nông thôn 6,82 ha và đất trồng lúa 5,32 ha. Phần diện tích còn lại gồm đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hằng năm khác, đất sông, suối, đất nghĩa trang và đất giao thông.

Cụm công nghiệp được định hướng phát triển đa ngành, tập trung vào các lĩnh vực như chế biến nông, lâm, thủy sản; chế biến khoáng sản; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất điện, nước; chế tạo, lắp ráp và sửa chữa cơ khí, điện tử.

Ngoài ra, dự án còn định hướng thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến công nghệ cao, sản xuất hóa chất, hàng tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ và các ngành nghề phù hợp với quy hoạch, quy định của pháp luật.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Yên Hợp 2 là Công ty cổ phần PH GREEN. Dự án sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng trong hàng rào cụm công nghiệp, gồm san nền, giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải tập trung, chiếu sáng, cây xanh cùng khu hành chính - dịch vụ - kỹ thuật.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 625,2 tỷ đồng. Thời gian thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 23 tháng kể từ ngày có quyết định thành lập cụm công nghiệp. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu chủ đầu tư bảo đảm nguồn vốn, triển khai đúng tiến độ và tuân thủ các quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường. Nhà máy xử lý nước thải tập trung phải hoàn thành trước khi tiếp nhận dự án thứ cấp; phối hợp với xã Xuân Ái thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.

Sở Công Thương được giao làm cơ quan đầu mối tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp Yên Hợp 2; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện dự án.

UBND xã Xuân Ái có trách nhiệm quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn, phối hợp với chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, bảo đảm các điều kiện để dự án được triển khai theo tiến độ.