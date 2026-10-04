Khởi tố 6 đối tượng tàng trữ, mua bán thuốc lá nhập lậu

Trước đó, ngày 18-9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra các cửa hàng và kho hàng của đối tượng Trần Công Đức tại xã Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk); phát hiện, thu giữ 876 cây thuốc lá ngoại nhập lậu (8.760 bao thuốc).

Các đối tượng buôn bán, tàng trữ 876 cây thuốc lá nhập lậu. Ảnh: TTXVN

Các đối tượng khai mua số thuốc lá từ nhiều nguồn, đưa về kho cất giấu để bán lại kiếm lời.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định số thuốc lá trên do Đinh Ngọc Cường và Nguyễn Thị Cẩm Huyên nhiều lần bán cho Trần Công Đức.