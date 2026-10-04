Khởi tố 6 đối tượng tàng trữ, mua bán thuốc lá nhập lậu
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố 6 đối tượng: Trần Công Đức (sinh năm 1961), Đinh Thị Thu Hồng (sinh năm 1966), Trần Thị Kiều Trinh (sinh năm 1988), Phạm Thị Na (sinh năm 1990), Đinh Ngọc Cường (sinh năm 1994) cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk và Nguyễn Thị Cẩm Huyên (sinh năm 2006, trú tại TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.
Trước đó, ngày 18-9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra các cửa hàng và kho hàng của đối tượng Trần Công Đức tại xã Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk); phát hiện, thu giữ 876 cây thuốc lá ngoại nhập lậu (8.760 bao thuốc).
Các đối tượng khai mua số thuốc lá từ nhiều nguồn, đưa về kho cất giấu để bán lại kiếm lời.
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định số thuốc lá trên do Đinh Ngọc Cường và Nguyễn Thị Cẩm Huyên nhiều lần bán cho Trần Công Đức.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/tin-tuc/khoi-to-6-doi-tuong-tang-tru-mua-ban-thuoc-la-nhap-lau-1059436