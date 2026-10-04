Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng

Cụ thể, theo Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát thuộc Chi cục Kiểm lâm Lào Cai, trong lúc tuần tra, tháo dỡ bẫy bắt chim ven sông Hồng thuộc địa bàn phường Lào Cai, kiểm lâm viên Lê Chí T. đã trượt chân xuống vùng nước sâu, chảy xiết rồi mất tích.

Theo báo cáo, chiều cùng ngày, tổ công tác của Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát gồm 8 người, do Hạt trưởng làm tổ trưởng, triển khai tuần tra, tháo dỡ bẫy bắt chim tại bãi soi và dọc hai bên bờ sông Hồng.

Tổ công tác đồng thời thực hiện khảo sát địa điểm, trồng khảo nghiệm cây tại bãi soi sông Hồng.

Lực lượng chức năng tìm kiếm kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng thuộc địa bàn phường Lào Cai. Ảnh: Trọng Bảo

Lúc 13h30, tổ công tác chia thành hai nhóm. Nhóm 3 người đưa 3 cây gạo sang bãi soi để trồng khảo nghiệm. Nhóm 5 người, trong đó có kiểm lâm viên Lê Chí T. tuần tra, kiểm tra và tháo dỡ lưới bẫy chim dọc bờ sông phía đường An Dương Vương, thuộc phường Lào Cai.

Khoảng 14h20 cùng ngày, kiểm lâm viên T. đang di chuyển trên bờ sông thì trượt chân, ngã xuống nước. Khu vực này nước sâu, chảy xiết khiến ông T. bị chìm. Các thành viên khác ở cách xa vị trí xảy ra sự việc, không kịp ứng cứu.

Sau khi xảy ra sự việc, Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát báo cáo Chi cục Kiểm lâm Lào Cai, UBND và Công an phường Lào Cai để phối hợp tìm kiếm.

Đến thời điểm hiện tại, các lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm nạn nhân mất tích và gặp nhiều khó khăn do trời đã chuyển tối và dòng chảy xiết trên sông Hồng.

Đức Hoàng