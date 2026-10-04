Giả danh Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, đe dọa người dân chuyển 45 triệu đồng

Công an phường Hà An tuyên truyền, giải thích giúp ông S. nhận diện thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo.

Cuối tháng 9/2026, ông N.V.S. (SN 1969, trú tại khu phố Hoàng Tân 1, phường Hà An, TP Quảng Ninh) nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là Phó Viện trưởng VKSND khu vực 5, TP Hà Nội.

Qua điện thoại, đối tượng thông báo ông S. bị mạo danh mở tài khoản ngân hàng có số tiền hơn 45 triệu đồng, liên quan đến hoạt động trái pháp luật. Đối tượng liên tục đe dọa, yêu cầu ông giữ bí mật, không trao đổi với người thân và chuyển 45 triệu đồng vào tài khoản được cung cấp để “phục vụ điều tra”.

Nhờ thường xuyên được Công an phường tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, ông S. nhận thấy dấu hiệu bất thường và nhanh chóng đến Công an phường Hà An trình báo. Ngay cả khi ông đang ở trụ sở Công an, các đối tượng vẫn liên tục gọi điện, thúc ép chuyển tiền.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hà An kịp thời trấn an, giải thích để ông S. nhận diện thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, qua đó giúp ông tránh chuyển tiền cho các đối tượng.

Đồng thời, Công an phường hướng dẫn ông S. cách bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và chủ động phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.