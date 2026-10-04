Cảnh giác với thông tin sai lệch trên mạng

Phòng An ninh Nội địa, Công an TP Hải Phòng phối hợp Công an phường Hải An làm việc, tuyên truyền và giải thích cho ông L.K.H. (68 tuổi, trú phường Hải An) về trách nhiệm của cá nhân khi tham gia môi trường mạng.

Ông L.K.H tại cơ quan Công an. (Ảnh: CA)

Sau khi được giải thích, ông H. nhận thức rõ hơn về việc cần thận trọng khi tiếp cận, tương tác và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Ông tự nguyện gỡ bỏ các nội dung liên quan, rời khỏi những nhóm không phù hợp và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; không tương tác, phát tán những nội dung chưa được kiểm chứng, thông tin sai lệch hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, mỗi lượt thích, bình luận hay chia sẻ thiếu cân nhắc đều có thể góp phần khiến thông tin sai lệch tiếp tục lan truyền trên không gian mạng. Vì vậy, người sử dụng mạng xã hội cần nâng cao ý thức, trách nhiệm và tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình tham gia môi trường số.