Khởi tố hai đối tượng dưới 18 tuổi thực hiện hai vụ cướp

N.T.Đ và T.Đ.N tại cơ quan Công an.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Quảng Ninh vừa điều tra, xác minh hai vụ cướp tài sản xảy ra ngày 21 và 23/8/2026. Hai đối tượng được xác định là N.T.Đ (SN 2010, trú tại khu phố Kim Liên, phường Phong Cốc) và T.Đ.N (SN 2010, trú tại khu phố Cao Thắng 6, phường Hà Lầm).

Theo kết quả điều tra, khoảng 20 giờ ngày 22/8, trong lúc uống bia tại một quán thuộc khu đô thị Cienco 5, phường Cao Xanh, Đ rủ N đến khu vực Quảng Yên cũ để cướp tài sản. N đồng ý và đề nghị thực hiện ngay trong đêm.

Khoảng 0 giờ 10 phút ngày 23/8, hai đối tượng đi xe mô tô đến phường Phong Cốc, di chuyển quanh khu dân cư để tìm người đi đường sơ hở. Trên đường đi, Đ nhặt một vỏ chai bia thủy tinh làm hung khí.

Đến khoảng 1 giờ cùng ngày, tại đường dân sinh trước cổng Trường Tiểu học Tiền Phong, thuộc khu phố Tiền Phong, phường Liên Hòa, hai đối tượng phát hiện N.Q.T (SN 2009) điều khiển xe mô tô một mình. Đ lái xe chặn đầu phương tiện của T, sau đó cả hai dùng vũ lực tấn công, cướp chiếc xe Honda Wave rồi rời khỏi hiện trường.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định Đ và N còn thực hiện một vụ cướp khác vào khoảng 2 giờ ngày 21/8 tại khu phố Yên Hải, phường Phong Cốc.

Trong vụ việc này, hai đối tượng chặn xe của L.V.A chở B.V.Q (cùng SN 2010, trú tại phường Phong Cốc), dùng vũ lực cướp hai điện thoại và yêu cầu các nạn nhân mở khóa máy. Sau đó, Đ và N bán số điện thoại tại một cửa hàng ở phường Cao Xanh, được tổng cộng 3,5 triệu đồng, rồi tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận hành vi, phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.T.Đ và T.Đ.N về tội “Cướp tài sản”.