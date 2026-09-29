Dùng đá cuội giả 'thiên thạch triệu USD' để lừa đảo

Các đối tượng bị khởi tố tại cơ quan Công an. Ảnh: CA

Vụ án do Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố phối hợp Công an phường An Lạc và các đơn vị nghiệp vụ vừa điều tra, làm rõ. Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Hoàng Giang (sinh năm 1974) được xác định giữ vai trò cầm đầu, cùng Nguyễn Việt Thanh (sinh năm 1978, ngụ tại thành phố Cần Thơ), Nguyễn Thanh Dũng (sinh năm 1980, ngụ tại thành phố Cần Thơ), Ka Dẻh (sinh năm 1992, ngụ tại tỉnh Lâm Đồng) và Xa Thị Mỹ Tiên (sinh năm 1977, ngụ tại tỉnh An Giang).

Đối tượng Xa Thị Mỹ Tiên tại cơ quan Công an. Ảnh: CA

Các đối tượng phân vai làm chủ hàng, nhà đầu tư, doanh nhân; giới thiệu đá cuội là “đá thiên thạch” có giá trị rất lớn nhằm tạo lòng tin, dẫn dụ nhiều người tham gia giao dịch, sau đó chiếm đoạt tiền. Số tiền bị chiếm đoạt đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tang vật được thu giữ. Ảnh: CA

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật; đồng thời khuyến cáo người dân thận trọng trước các lời mời mua bán, đầu tư những vật được giới thiệu có giá trị đặc biệt cao nhưng không có căn cứ kiểm chứng.

Những người đã giao tiền hoặc có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, Công an Thành phố đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh để trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra.