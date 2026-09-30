Khởi tố 2 bị can trong vụ thu 9,5 triệu đồng của gia đình bệnh nhân đi xe cứu thương

Đối tượng Võ Đại Trường Lâm (trái) và Lê Trọng Hải Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền phê chuẩn.

Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 14/8, Nguyễn Công Khánh nhận vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về phường Sầm Sơn. Sau đó, Khánh giao Võ Đại Trường Lâm điều khiển xe cứu thương đến đón bệnh nhân. Trong quá trình vận chuyển, Lâm liên hệ với Lê Trọng Hải Anh tham gia. Hải Anh đóng giả nhân viên y tế để đi cùng xe cứu thương.

Sau khi đón bệnh nhân và người nhà, Lâm thông báo các khoản chi phí gồm 1 triệu đồng tiền xe vận chuyển, 1 triệu đồng tiền thuê máy thở/ngày, 300 nghìn đồng tiền thuê máy hút đờm/lượt và 3 triệu đồng tiền giữ máy thở, máy hút đờm. Lâm nói khi gia đình trả lại máy sẽ được hoàn lại 3 triệu đồng. Tổng số tiền được thông báo là 5,3 triệu đồng.

Ngoài ra, Lê Trọng Hải Anh tư vấn cho gia đình sử dụng thuốc vận mạch với giá 600 nghìn đồng/chai. Tin tưởng các đối tượng, gia đình bệnh nhân đồng ý mua 7 lọ thuốc với số tiền 4,2 triệu đồng. Theo cơ quan Công an, mức giá này cao hơn khoảng 20 lần so với giá thuốc bán trên thị trường.

Tổng số tiền gia đình bệnh nhân đã thanh toán cho các đối tượng là 9,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Võ Đại Trường Lâm và Lê Trọng Hải Anh có sự bàn bạc, thống nhất trong việc thu tiền và phân chia số tiền thu được.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin, chi phí dịch vụ trước khi giao dịch, đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.