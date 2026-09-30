Khởi tố thủ quỹ, cán bộ y tế trường 'ăn chặn' suất ăn của học sinh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (Phòng Cảnh sát kinh tế) khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Trần Thị Minh Luyện (thủ quỹ) và Phạm Thị Tâm (cán bộ y tế, thành viên Ban quản lý bếp ăn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, thực hiện chỉ đạo của Trần Thu Đông, Hiệu trưởng và Hoàng Thị Xuân Hòa, kế toán Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Trần Thị Minh Luyện và Phạm Thị Tâm đã liên hệ mua thực phẩm của các hộ kinh doanh; đồng thời hằng ngày nâng khống giá thực phẩm so với giá thực tế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố quyết định tố tụng đối với bị can Trần Thị Minh Luyện và và Phạm Thị Tâm.

Từ tháng 3/2024 đến tháng 5/2025, các bị can giữ lại tổng số 482.448.000 đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Trước đó, ngày 8/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (Phòng Cảnh sát kinh tế) khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Thu Đông, Hiệu trưởng và Hoàng Thị Xuân Hòa, kế toán Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra, làm rõ vụ án.