Khám phá Lao Chải - điểm đến du lịch cộng đồng đặc sắc ở Lai Châu

Từ trên bản Lao Chải, du khách phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn những thửa ruộng lúa bậc thang cùng thiên nhiên hùng vĩ. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Nằm ở độ cao khoảng 1.200m so với mực nước biển, cách trung tâm tỉnh Lai Châu khoảng 18km, bản Lao Chải (xã Khun Há, tỉnh Lai Châu) hấp dẫn du khách bởi khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh sắc núi rừng hùng vĩ và những biển mây bồng bềnh.

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, nơi đây còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông, từng bước trở thành điểm đến du lịch cộng đồng giàu sức hút của vùng Tây Bắc.

Vẻ đẹp bình yên giữa núi rừng Tây Bắc

Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Lao Chải là không gian bình yên, trong lành, hòa quyện giữa sắc xanh của núi rừng và những gam màu rực rỡ của hoa cỏ. Những vườn hồng cổ, hoa lan, hoa lê, đặc biệt là những khóm địa lan khoe sắc, tô điểm cho cảnh quan bản làng. Xen giữa những vườn hoa là nương chè xanh mướt, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn bên sườn núi và những khối đá tự nhiên với hình thù độc đáo.

Điểm đặc biệt của Lao Chải là cảnh quan thiên nhiên được người dân khéo léo kết hợp với không gian văn hóa bản địa, tạo nên diện mạo riêng cho bản du lịch cộng đồng. Những con đường đá cuội sạch đẹp uốn lượn giữa bản được hình thành từ sự chung tay của người dân. Từng viên đá được nhặt từ suối, sắp xếp cẩn thận, vừa tạo lối đi thuận tiện, vừa mang đến vẻ mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên.

Với những tiềm năng lợi thế giữ cảnh quan thiên nhiên kết hợp với bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy, Lao Chải là điểm sáng phát triển du lịch cộng đồng ở Lai Châu. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Dọc các tuyến đường là những ngôi nhà gỗ truyền thống, những khu vườn rực rỡ sắc hoa và những chiếc cổng được thiết kế độc đáo từ tre, nứa, quả thông, dây thừng cùng nhiều vật liệu tự nhiên. Mỗi gia đình lựa chọn một phong cách trang trí riêng, thể hiện sự sáng tạo và nét khéo léo của người dân địa phương. Đặc biệt, mỗi ngôi nhà đều được đánh số, tạo nên nét riêng trong cách tổ chức không gian của bản làng.

Không chỉ chú trọng cảnh quan, người dân Lao Chải còn xây dựng các chòi nghỉ, điểm ngắm cảnh và những góc check-in để phục vụ du khách. Trong đó, “Cầu đá tình yêu” là một điểm nhấn độc đáo. Vốn là nơi hẹn hò của những đôi trai gái trong bản, cây cầu được cải tạo, trang trí hài hòa với cảnh quan xung quanh, trở thành điểm dừng chân thu hút du khách.

Sự kết hợp giữa vẻ đẹp tự nhiên và bàn tay sáng tạo của người dân đã tạo nên một Lao Chải vừa bình dị, vừa mang nét riêng, đem lại cho du khách cảm giác thư thái khi hòa mình vào nhịp sống vùng cao.

Trải nghiệm văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông

Nếu cảnh quan thiên nhiên tạo nên sức hấp dẫn ban đầu thì bản sắc văn hóa chính là yếu tố làm nên nét riêng của du lịch cộng đồng Lao Chải. Đến đây, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà còn có cơ hội tìm hiểu đời sống, phong tục và những nghề truyền thống được đồng bào Mông gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Giữa không gian núi rừng, tiếng sáo, tiếng đàn nhị của người Mông vang lên, mang đến những trải nghiệm đậm chất văn hóa bản địa. Vào dịp cuối tuần và các ngày nghỉ lễ, những lớp học truyền dạy nhạc cụ dân tộc được tổ chức, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp nối các giá trị văn hóa truyền thống. Đây cũng là hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, giúp du khách hiểu hơn về đời sống tinh thần và tình yêu văn hóa của người dân địa phương.

Ở bản Lao Chải, người dân vẫn giữ nguyên được những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình với những bộ trang phục truyền thống trong đời sống hàng ngày. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Bên cạnh âm nhạc, nghề thêu thổ cẩm, may trang phục truyền thống, rèn nông cụ và làm các sản phẩm thủ công vẫn được người dân duy trì. Những đôi bàn tay khéo léo của phụ nữ Mông tạo nên các sản phẩm thổ cẩm với hoa văn tinh xảo, từ trang phục truyền thống đến túi xách, ba lô và nhiều vật dụng phục vụ đời sống.

Các sản phẩm không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn chứa đựng những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Mông. Được giới thiệu và bày bán tại các homestay, những món đồ thủ công này trở thành quà lưu niệm ý nghĩa, góp phần đưa sản phẩm truyền thống đến gần hơn với du khách.

Đến Lao Chải, du khách còn có thể tham quan các hộ làm nghề, tìm hiểu quy trình dệt vải, thêu thùa, trải nghiệm chế biến món ăn truyền thống và thưởng thức những đặc sản địa phương. Các sản vật như mật ong rừng, chè cổ thụ, nhạc cụ dân tộc và sản phẩm thổ cẩm cũng góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm khám phá bản làng.

Đặc biệt, du khách có thể lựa chọn nghỉ tại những ngôi nhà gỗ truyền thống, thưởng thức ẩm thực địa phương và giao lưu với người dân. Qua những hoạt động gần gũi, đời sống văn hóa của đồng bào Mông không còn là những câu chuyện được kể mà trở thành trải nghiệm thực tế, giúp du khách cảm nhận sâu sắc hơn về con người và vùng đất nơi đây.

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa

Nhận thức được tiềm năng từ cảnh quan thiên nhiên và văn hóa truyền thống, người dân Lao Chải đang từng bước khai thác lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng. Hiện bản có 7 hộ gia đình duy trì hoạt động homestay thường xuyên, một số hộ khác tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách.

Phòng ngủ của các homestay tại bản Lao Chải sạch sẽ, mang đến cảm giác thoải mái cho khách du lịch. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Các ngôi nhà gỗ truyền thống được cải tạo, nâng cấp để phục vụ lưu trú nhưng vẫn giữ gìn kiến trúc, không gian sinh hoạt và những nét đặc trưng trong văn hóa Mông. Một số hộ được hỗ trợ vay vốn để đầu tư cơ sở vật chất, cải thiện phòng nghỉ và nâng cao chất lượng dịch vụ. Qua đó, hoạt động du lịch không chỉ tạo thêm nguồn thu nhập mà còn mở ra hướng phát triển sinh kế bền vững cho người dân.

Điểm đáng chú ý trong mô hình du lịch ở Lao Chải là sự tham gia trực tiếp của cộng đồng. Từ làm homestay, phục vụ ăn uống, hướng dẫn tham quan đến giới thiệu sản phẩm thủ công, người dân đều giữ vai trò chủ thể trong quá trình phát triển du lịch. Nhiều gia đình chủ động kết hợp lưu trú với trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm truyền thống, tạo thêm nguồn thu từ chính những giá trị văn hóa của địa phương.

Cùng với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, Lao Chải cũng từng bước ứng dụng công nghệ số trong quảng bá du lịch. Một số điểm tham quan được số hóa 3D, giúp du khách có thể khám phá trước không gian bản làng qua Internet, tìm hiểu cảnh quan và lựa chọn những trải nghiệm phù hợp. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận du khách trong nước và quốc tế mà còn góp phần quảng bá hình ảnh một bản du lịch cộng đồng giàu bản sắc.

Những nỗ lực trong bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch đã mang lại những kết quả tích cực. Năm 2024, Lao Chải được công nhận là bản du lịch cộng đồng đạt chuẩn OCOP 3 sao. Mới đây, bản tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng VITA Awards 2026 ở hạng mục “Điểm đến có sản phẩm du lịch có nội hàm văn hóa sâu sắc”. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của chính quyền và người dân trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa, đồng thời tạo động lực để địa phương tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Từ những con đường đá cuội, ngôi nhà gỗ truyền thống, những vườn hoa rực rỡ đến tiếng sáo Mông giữa núi rừng, Lao Chải đang từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa và phát huy giá trị thiên nhiên. Sự chủ động của người dân trong phát triển các dịch vụ du lịch không chỉ góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập mà còn giúp những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa.

Với du khách yêu thích khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa bản địa, Lao Chải mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn như nghỉ dưỡng tại homestay, dạo quanh bản làng, trekking khám phá ruộng bậc thang, tham quan thác nước và những cánh rừng xung quanh. Du khách cũng có thể tham gia các hoạt động dệt vải, thêu thùa, học nấu món ăn truyền thống và giao lưu với người dân địa phương.

Để chuyến đi thêm trọn vẹn, du khách nên chuẩn bị trang phục phù hợp với thời tiết miền núi, đặc biệt vào mùa Đông; đồng thời chú ý sức khỏe khi tham gia các hoạt động trekking, leo núi và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng địa phương.

Giữa núi rừng Tây Bắc, Lao Chải không chỉ là điểm đến để tận hưởng không khí trong lành, khám phá cảnh quan mà còn là nơi du khách tìm thấy sự kết nối với đời sống văn hóa bản địa. Bằng việc lấy cộng đồng làm trung tâm, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, bản du lịch Lao Chải đang từng bước khẳng định sức hút, góp phần làm phong phú thêm bản đồ du lịch Lai Châu./.