Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật khi chậm thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm định xe

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật khi chủ phương tiện chậm thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm định xe.

Trong đợt cao điểm 100 ngày tổng rà soát, xác minh, cập nhật, làm sạch dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện (từ 12-8 đến 30-11), Phòng Cảnh sát giao thông cùng công an các xã, phường tập trung rà soát nhiều nhóm phương tiện có dữ liệu chưa phản ánh đúng thực tế. Cụ thể như: Xe đã bán nhưng chưa sang tên; xe hết niên hạn, hư hỏng, không còn sử dụng; xe quá hạn kiểm định; xe kinh doanh vận tải chưa đổi biển số; xe cứu thương và thiết bị phát tín hiệu ưu tiên; thông tin chủ xe sai lệch.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra xe kinh doanh vận tải nhưng chưa thực hiện chuyển sang biển số có nền vàng.

Thông qua đợt cao điểm, Phòng Cảnh sát giao thông thông tin tới người dân những quy định của pháp luật liên quan; đồng thời cảnh báo các nguy cơ vi phạm pháp luật, rủi ro pháp lý có thể phát sinh nếu chậm hoặc không thực hiện các thủ tục theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông làm thủ tục cập nhật dữ liệu phương tiện giao thông cho người dân

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân không chờ đến khi cơ quan Công an thông báo mới thực hiện, mà cần tự kiểm tra tình trạng phương tiện của mình. Đồng thời, chủ động thực hiện một số nội dung sau: Một là, xe đã bán, cho, tặng, chủ xe giữ lại giấy đăng ký, biển số và làm thủ tục thu hồi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu. Người mua liên hệ cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục sang tên. Hai là, xe hết niên hạn, hư hỏng, không còn sử dụng cần khai báo và nộp giấy đăng ký, biển số; tuyệt đối không đưa xe ô tô quá niên hạn tham gia giao thông. Ba là, xe vẫn đang hoạt động cần kiểm định đúng hạn, không điều khiển xe quá hạn kiểm định tham gia giao thông. Bốn là, xe kinh doanh vận tải phải khẩn trương đổi sang biển số nền màu vàng; khi ngừng kinh doanh vận tải thì đổi về biển số nền màu trắng. Năm là, xe được quyền ưu tiên phải có giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên còn giá trị; xe không còn được quyền ưu tiên phải tháo bỏ thiết bị. Sáu là, phối hợp cung cấp thông tin trung thực, chính xác khi được cơ quan Công an xác minh.

Việc chủ động hoàn thiện thủ tục không chỉ giúp mỗi người dân tránh được những rủi ro pháp lý mà còn góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu phương tiện “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ tốt hơn công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.