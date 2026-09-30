Bắt giữ đối tượng tạo biên lai chuyển khoản giả để lừa đảo

Hai đối tượng Nguyễn Văn Hòa và Trần Thị Ngọc Trâm tại cơ quan điều tra.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Công an xã Quảng Phú (tỉnh Đắk Lắk) phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả lập giao dịch thương mại điện tử. Quá trình điều tra, Công an xã Quảng Phú xác định Nguyễn Văn Hòa (28 tuổi, trú xã Ea Ning) và Trần Thị Ngọc Trâm (32 tuổi, trú xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) có liên quan đến các vụ việc.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, các đối tượng thường sử dụng xe mô-tô di chuyển đến các cửa hàng kinh doanh thiết bị điện, lựa chọn những loại dây điện có giá trị tương đối cao để mua. Sau khi thỏa thuận giá và được chủ cửa hàng cung cấp mã QR thanh toán, Hòa sử dụng điện thoại truy cập ứng dụng MoMo, quét mã QR để lấy thông tin thanh toán, sau đó tạo hình ảnh giao dịch giả thể hiện nội dung thanh toán thành công.

Hình ảnh giao dịch giả được đưa cho chủ cửa hàng xem nhằm tạo lòng tin rằng tiền đã được chuyển thành công. Lợi dụng sự chủ quan của người bán, các đối tượng nhanh chóng nhận hàng rồi rời khỏi cửa hàng. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, các đối tượng đem bán lại cho các cơ sở kinh doanh khác để lấy tiền tiêu xài.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ giữa tháng 9-2026 đến khi bị bắt giữ đã thực hiện trót lọt 6 vụ lừa đảo tại các địa bàn xã Quảng Phú, xã Ea Kar và các phường Tân Lập, Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk). Điều đáng nói, tháng 6-2026, cả hai đối tượng này vừa mới chấp hành xong án phạt tù cũng với thủ đoạn như trên thì nay lại “ngựa quen đường cũ”.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh giao cho Công an xã Quảng Phú tiếp tục điều tra mở rộng.

Đây là thủ đoạn lợi dụng thói quen thanh toán không dùng tiền mặt và sự chủ quan của người bán hàng để thực hiện hành vi lừa đảo. Đáng chú ý, hình ảnh thông báo giao dịch thành công có thể được các đối tượng tạo ra nhằm đánh lừa người bán trong thời gian ngắn.

Để phòng ngừa, cơ quan Công an khuyến cáo các hộ kinh doanh, cửa hàng và người dân khi bán hàng cần kiểm tra trực tiếp biến động số dư tài khoản hoặc lịch sử giao dịch trên tài khoản của mình, không chỉ căn cứ vào hình ảnh thông báo chuyển khoản do khách hàng cung cấp.

Trường hợp phát hiện giao dịch có dấu hiệu bất thường hoặc nghi vấn bị lừa đảo, cần lưu giữ camera, hình ảnh, thông tin phương tiện, đặc điểm người giao dịch và nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh, xử lý.