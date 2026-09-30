Khen thưởng 2 Cảnh sát giao thông kịp thời đưa người đột quỵ đến bệnh viện

Sáng 30/9, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Huế, Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố đã trao Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố tặng Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài (cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT) vì có hành động kịp thời phối hợp hỗ trợ, đưa người dân có dấu hiệu đột quỵ đi cấp cứu.

Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP Huế trao Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố tặng Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 28/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Lý Thái Tổ, phường Hương An, Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài phát hiện một người dân hoảng hốt cầu cứu do có người thân là bà N. T. Y (SN 1965) có biểu hiện đột quỵ.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, hai cán bộ CSGT nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ người bệnh và đưa bà Y đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời của hai cán bộ đã giúp người bệnh được đưa đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất, tranh thủ thời gian vàng trong cấp cứu đột quỵ.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài đã hỗ trợ, kịp thời đưa người dân bị đột quỵ đến Bệnh viện.

Xúc động trước sự tận tình, trách nhiệm của hai cán bộ CSGT, sau khi sự việc xảy ra, người dân và gia đình người bệnh đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với hành động kịp thời, không quản ngại khó khăn của Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài. Trong thư, gia đình cho biết sự giúp đỡ đúng lúc của các cán bộ CSGT trong thời điểm cấp bách là nguồn động viên lớn, góp phần giúp người thân của họ được cấp cứu kịp thời.

Trung tá Phạm Đắc Tài hỗ trợ đưa người dân bị đột quỵ vào Bệnh viện cấp cứu.

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và hành động vì nhân dân phục vụ của hai cán bộ CSGT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Giám đốc Công an TP Huế đã quyết định khen thưởng đột xuất Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài.

Tại buổi trao thưởng, Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP Huế ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của hai cán bộ CSGT. Đồng thời nhấn mạnh những việc làm thiết thực, xuất phát từ tinh thần hết lòng phục vụ nhân dân chính là những hình ảnh đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an TP Huế bản lĩnh, nhân văn, gần dân, vì nhân dân phục vụ.