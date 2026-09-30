Bắt giữ người phụ nữ sau 2 năm trốn truy nã quốc tế ở Campuchia

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Tổng cục Công an quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Campuchia xác minh, bắt giữ Nguyễn Thu Phương (SN 2000), người đang bị truy nã và lẩn trốn tại Campuchia.

Phương bị truy nã theo Quyết định truy nã số 114/CQĐT-MT ngày 22/2/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái (trước sáp nhập), nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai, về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Phương đã lẩn trốn sang Campuchia để né tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Nguyễn Thu Phương tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Quá trình xác minh, các trinh sát từng bước xác định nơi Phương đang ẩn náu tại Campuchia. Công an tỉnh Lào Cai sau đó phối hợp với các đơn vị liên quan lên phương án bắt giữ.

Ngày 26/9, thông qua kênh hợp tác quốc tế, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Tổng cục Công an quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Campuchia bắt giữ Nguyễn Thu Phương tại thành phố Sihanouk, Campuchia.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, quá trình bắt giữ diễn ra an toàn, không ảnh hưởng đến lực lượng tham gia và Nguyễn Thu Phương.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn tất các thủ tục để xử lý Phương theo quy định pháp luật.