Khởi tố thủ quỹ, thành viên quản lý bếp ăn nâng khống giá thực phẩm ở Phú Thọ

Ngày 30/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm hai bị can trong vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập.

Theo đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Trần Thị Minh Luyện, thủ quỹ và Phạm Thị Tâm, cán bộ y tế, thành viên Ban quản lý bếp ăn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố quyết định tố tụng đối với các bị can. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Hai bị can bị khởi tố để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, thực hiện chỉ đạo của Trần Thu Đông, Hiệu trưởng và Hoàng Thị Xuân Hòa, kế toán Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Trần Thị Minh Luyện và Phạm Thị Tâm đã liên hệ mua thực phẩm của các hộ kinh doanh.

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình thực hiện, các bị can đã hằng ngày nâng khống giá thực phẩm so với giá thực tế.

Từ tháng 3/2024 đến tháng 5/2025, số tiền ăn của học sinh được xác định đã bị giữ lại để chi tiêu nội bộ là 482.448.000 đồng.

Trước đó, ngày 8/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Thu Đông, Hiệu trưởng và Hoàng Thị Xuân Hòa, kế toán của nhà trường về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Việc khởi tố thêm hai bị can ngày 4/9/2026 được thực hiện trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, nhằm làm rõ vai trò của những cá nhân có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

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