Phường Tích Lương hướng tới địa bàn không ma túy từ những giải pháp thiết thực

Lực lượng Công an phường Tích Lương hướng dẫn học sinh cách chủ động từ chối khi bị rủ rê, lôi kéo sử dụng các chất không rõ nguồn gốc.

Trang bị kỹ năng, nâng cao nhận thức

Nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân cho học sinh trước hiểm họa ma túy, Công an phường Tích Lương đã phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy học đường.

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Công an phường thông tin tới Ban Giám hiệu, giáo viên và học sinh về tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trong thời gian gần đây, đồng thời phân tích những phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng có thể sử dụng để lôi kéo, dụ dỗ người trẻ.

Đáng chú ý, báo cáo viên tập trung cảnh báo nguy cơ từ các loại ma túy mới, ma túy "núp bóng" dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử... Đây là những hình thức có thể khiến học sinh chủ quan, thiếu cảnh giác nếu không được trang bị đầy đủ kiến thức nhận diện và kỹ năng phòng tránh.

Bên cạnh phổ biến các quy định pháp luật, lực lượng Công an phường còn hướng dẫn học sinh cách chủ động từ chối khi bị rủ rê, lôi kéo sử dụng các chất không rõ nguồn gốc, kỹ năng nhận biết những tình huống bất thường và cách thông tin cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Các chương trình tuyên truyền được tổ chức theo hướng tăng cường giao lưu, tương tác. Học sinh được đặt câu hỏi, trao đổi trực tiếp với báo cáo viên và tham gia xử lý những tình huống giả định. Qua đó, kiến thức pháp luật được chuyển tải gần gũi hơn, giúp các em hình thành kỹ năng ứng xử trước những nguy cơ có thể gặp trong thực tế.

Thông qua hoạt động này, các trường học cũng có thêm điều kiện nâng cao vai trò trong công tác quản lý, giáo dục học sinh; đồng thời tăng cường sự phối hợp với gia đình để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những nguy cơ liên quan đến ma túy và các tệ nạn xã hội.

Ghi nhận tại Trường THPT Gang Thép, năm học 2026-2027, trường có tổng số 1.456 học sinh. Nhà trường xác định công tác phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên, với sự phối hợp của nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng.

Ông Dương Xuân Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Gang Thép cho biết nhà trường thường xuyên phối hợp với Công an phường Tích Lương trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và tuyên truyền pháp luật cho học sinh.

Công an phường Tích Lương tuyên truyền cho học sinh Trường THPT Gang Thép.

Nhà trường tổ chức ký cam kết tới các lớp về xây dựng trường học không ma túy; tăng cường tuyên truyền phòng, chống ma túy, thuốc lá điện tử và các tệ nạn xã hội. Nội dung giáo dục phòng ngừa được lồng ghép trong môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, các tiết sinh hoạt đầu giờ cùng những hoạt động giáo dục phù hợp.

Trong năm học 2025-2026, nhà trường tổ chức 4 đợt tuyên truyền. Hệ thống camera cũng được lắp đặt tại khu vực xung quanh trường nhằm hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Đội thanh niên xung kích được thành lập, phát huy vai trò của học sinh trong xây dựng môi trường học đường an toàn.

Nỗ lực xây dựng địa bàn không ma túy

Không chỉ tập trung vào môi trường học đường, Công an phường Tích Lương đã và đang triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa ma túy từ địa bàn dân cư, hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy vào năm 2028.

Cụ thể, công an phường đã tham mưu Đảng ủy ban hành nghị quyết chỉ đạo, đồng thời phối hợp với UBND phường và các lực lượng liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Hằng tháng, các khu vực, địa điểm, tổ dân phố có nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy được lực lượng Cảnh sát khu vực phối hợp với tổ dân phố rà soát, đánh giá.

Công tác quản lý người nghiện, người sau cai nghiện, người có nguy cơ cao và quản lý cư trú được tăng cường. Công an phường tiếp tục rà soát những trường hợp có nguy cơ cao nhằm phát hiện người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy để quản lý theo quy định, từng bước làm sạch địa bàn.

Trong năm 2026, Công an phường đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh triển khai đấu tranh, xử lý các vụ việc liên quan đến ma túy; đồng thời thực hiện công tác đưa người đi cai nghiện bắt buộc và quản lý các trường hợp theo quy định.

Trung tá Trần Đăng Huấn, Phó Trưởng Công an phường Tích Lương cho biết, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của người dân. Trong đó, công tác phòng ngừa được đặt lên hàng đầu, nhất là phòng ngừa từ gia đình, nhà trường và địa bàn dân cư.

Trong năm học 2025-2026, Trường THPT Gang Thép đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức 4 đợt tuyên truyền cho học sinh.

“Chúng tôi xác định tuyên truyền phải đi đôi với phòng ngừa, quản lý địa bàn và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Công an phường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà trường, gia đình, tổ dân phố và các tổ chức đoàn thể để xây dựng mạng lưới phòng ngừa ngay từ cơ sở”, Trung tá Trần Đăng Huấn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Công an phường tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là những khu vực, nhóm đối tượng có nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy; tăng cường quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện và các trường hợp có nguy cơ cao theo quy định. Qua đó, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp phù hợp, không để phát sinh, hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.